¡¡¥ì¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥ì¥´¥»¥Ã¥È¡Ö¥ì¥´ ¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º AT-AT(75440)¡×¤ò1·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï9,980±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º ¥¨¥Ô¥½ー¥É5¡¿ Äë¹ñ¤ÎµÕ½±¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¥¹¤ÎÀï¤¤¤Î·ãÀï¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥ì¥´¥»¥Ã¥È¡£¶ä²ÏÄë¹ñ¤ÎÃÏ¾åÉôÂâ¤¬¸Ø¤ëAT-AT¥¦¥©ー¥«ー¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ÎµÓ¤Ë¥±ー¥Ö¥ë¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤ÆÅÝ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥¹¥Îー¥¹¥Ôー¥Àー¤â¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±ºî¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡£´°À®¸å¤Ï¥Íー¥à¥×¥ìー¥ÈÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇÁÈ¤ßÎ©¤ÆÀâÌÀ½ñ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ÖLEGO Builder¡×¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Î©ÂÎÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò³ÈÂç¡¦²óÅ¾¤·¤Æ¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿Ê¹Ô¾õ¶·¤ÎÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó17¡ß19¡ß11cm¡Ê¹â¤µ¡ßÄ¹¤µ¡ßÉý¡Ë¤Ç¡¢¥Ôー¥¹¿ô¤Ï525¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥¤¥áー¥¸²èÁü¡Û
(C)2025 The LEGO Group. All rights reserved.
(C)&TM Lucasfilm Ltd.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£