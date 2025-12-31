¡ÚRIZIN¡Û¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë´°ÇÔ¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¢Àú¤êV¤ÇÎ®¤ì¤¿¼êµ¤¬ÏÃÂê¡¡¡ÖÊì¤Ø¡¢°úÂàÀë¸À¤·¤¿»þ¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè15»î¹ç¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬1¥é¥¦¥ó¥É2Ê¬54ÉÃTKO¾¡¤Á¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²¶¤ÏÆ¨¤²¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¡×
Ä«ÁÒ¤ÎÄ©Àï¤Ï¤ï¤º¤«174ÉÃ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯Ä«ÁÒ¤Î»Ñ¤¬Ãæ·Ñ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
²¦¼Ô¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ÎÁ°¤ËÀ®¤¹½Ñ¤â¤Ê¤¯»¶¤Ã¤¿Ä«ÁÒ¤À¤¬¡¢»î¹çÁ°¤ÎVTR¤ÇÎ®¤ì¤¿¼êµ¤Ë¤è¤ë¡Ö³Ð¸ç¡×¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³§¤µ¤Þ¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£ÅÙ¤ÎÁê¼ê¤Ï¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â´í¸±¤ÊÁê¼ê¤Ê¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢±ÇÁü¤Ç¤ÏÄ«ÁÒ¼«¿È¤¬¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¥·ー¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖRIZIN¤Ë»²Àï¤·¤Æ¡¢7Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÏÀ¤´Ö¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤¬¤¢¤Þ¤êÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê³ÊÆ®µ»¤òRIZIN¤ò¹¤á¤¿¤¯¤Æ7Ç¯´ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£18Àï¤â¤·¤¿¤·¡¢YouTube¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¿§¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¶¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³ÊÆ®µ»¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£¤Ç¤ÏËþ°÷¤Î²ñ¾ì¡¢Âç´¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ø¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Äµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤«¤¤À¼±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ø¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¢¤Ã¤Æ¤ÎRIZIN¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥ó¥Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¡£
Â³¤±¤Æ¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¤¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Äï¡¦Ä«ÁÒ³¤¤Ë¤Ï¡ÖÄï¤Ø¡¢Éé¤±¤¿»þ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤¬¾¡¤Ã¤Æ²¶¤é·»Äï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢º£²ó²¶¤¬¾¡¤Ä¤«¤â¤Í¡£¤¢¤ÎÏ©¾å¤Î·ö²Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ö¤¬¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï¤Í¡£¥ê¥ó¥°¤Î¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
Êì¿Æ¤Ø¸þ¤±¡ÖÊì¤Ø¡¢°úÂàÀë¸À¤·¤¿»þ¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢²¶¤ÏÆ¨¤²¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ï¡ÖÉã¤Ø¡¢¼«Ê¬¤ËÀï¤¦Æ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿Ä«ÁÒ¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ø¸þ¤±¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ø¡¢·ö²Þ¤ä¤Ã¤¿»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤è¡£¥ê¥ó¥°¤Ç»à¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡¡1R¤«¤é»¦¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄ«ÁÒÀá¤ÎÀëÀïÉÛ¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ä½ñ¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡£2025Ç¯Âç³¢ÆüÄ«ÁÒÌ¤Íè¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£