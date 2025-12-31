¡Ú¹ÈÇò¡Û¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄÆÆ¹¨ÅÐ¾ì¤Ë¡ÄÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡©£ØÁûÁ³¡Ö¹ÈÇò»¦¿Í»ö·ï¡©¡×¡Ö²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
¡Ö¥¦¥é¥È¡¼¥¯¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Éû²»À¼¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄÆÆ¹¨¤È¥æ¡¼¥¹¥±¡¢Æ±¶É¤ÎÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÂÐ¤·ÄÅÅÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¤½¤Î¸å¡¢Â©ÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¾¸å¤Î¥¦¥é¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤¬¡Öº£¡¢À¤³¦°ì¥¦¥±¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¼«²è¼«»¿¡£¤¹¤«¤µ¤º¥æ¡¼¥¹¥±¤Ë¡Ö¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ó¤Ç¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤°¤é¤¤¥¦¥±¤¿¤¾¡×¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÄÅÅÄ¤Ï12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÌ¾´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤ÎÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿µ¢¤êÆ»¤Ç»ö·ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤¬Ç¯»Ï¤«¤é»ö·ï¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¡£¤Ë°ìÉ¼¡×¡Ö¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ½Ð¤ë¢ªÍµÈ¤¬56¤µ¤ì¤ë¢ª²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡ª¡¡¡ÁÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡¡¹ÈÇò»¦¿Í»ö·ïÊÓ¡Á¡×¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎºÇÃæ¤Ë»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤ÆÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¹ÈÇòÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£