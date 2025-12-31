¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤ÎÉÔ²Ä²ò¹³µÄ¤Ë¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬¸ÀµÚ¡¡¸µ¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¼¨¤·¤¿°æ¾å¾°Ìï¤Ø¤Î¡È·É°Õ¡É¡ÖÇ°¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£²¶¤Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¡×
¤«¤Ä¤Æ°æ¾å¤È·ý¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó(C)Getty Images
¡ÖÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡½¡½°æ¾å¤¬²×Î©¤Ã¤¿¥Ô¥«¥½Àï
¡¡ÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Í½´ü¤»¤Ì¡È¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¶½¹Ô¡ÖNIGHT OF THE SAMURAI¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë3-0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿°ìÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÁûÆ°¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°æ¾å¾°Ìï¤¬¥¤¥é¥¤¥éÇúÈ¯¡¡ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¥·¡¼¥ó
¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹µ¼¼¤ÇÃ¸¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ë¸½ÃÏ¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤¬½¸·ë¡£ÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò¶Å»ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±½ã¤Ê¤³¤È¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò3ËÜ¡¢¥¬¡¼¥¼¡¢¥Æ¡¼¥×¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¿Ø±Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤È¤â¸À¤¨¤ë»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î¥ë¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÂ¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥«¥½Â¦¤È¤âÎ»¾µ¤òÆÀ¤¿´¬¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤ËËÜ¿Í¤âÄÌÌõ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥³¥¤¥Ä¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²×Î©¤Á¤ò±£¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤Î¹Ô¤Ã¤¿¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢±ÑÂç¼ê¥×¥í¥â¡¼¥È´ë¶È¡ØMatchroom¡Ù¼Ò¤Î¸ø¼°X¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¸Þ·î±«¼°¤ËÎ®¤ì¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤ÊË¸³²¹Ô°Ù¤À¡×¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÜ¤ë°æ¾å¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥Õ¥ë¥È¥óÀï¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡23Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤â°æ¾å¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î´¬¤Êý¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Å¨¿Ø±Ä¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Õ¥ë¥È¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¥ï¥Ò¡¼¥É¡¦¥é¥Ò¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¸ø¼°²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢¼Á¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ÊÊýË¡¤Ç¥Æ¡¼¥×¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡Ë¤¬´¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤â°æ¾å¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï24Àï¤ä¤Ã¤Æ¡¢Á´»î¹ç¤ÇÀµ¡¹Æ²¡¹¤È»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤âÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤Ê¤ª¤â¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Î¥°¥é¥Ö¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¸øÊ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë¸øÊ¿¤µ¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ÇÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¥é¥Ò¡¼¥à»á¤ò°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Î»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤æ¤¨¤Ëº£²ó¤Î¥Ô¥«¥½Àï¤ÎÁûÆ°¤ÎºÝ¤Ë¤â¡¢°ìÉô¤Ç¥Õ¥ë¥È¥ó¤ÎÌ¾¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÏ¢¤ÎÏÃÂê¤Ë¥Õ¥ë¥È¥óËÜ¿Í¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£X¾å¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¾¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿31ºÐ¤Ï¡¢°æ¾å¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²óÁÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡£Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢²¶¤Ï¥Ï¥ó¥É¥é¥Ã¥×¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸À¤â¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢µ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤ªÁ°¤é¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¶¤¬¤º¤Ã¤È¤½¤Î·ï¤ÇÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥³¡¼¥Á¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤½¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤¿»þ¤â¡¢²¶¤ÏÊò¤ì¤¿´é¤Ç¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È¡È¥¢¥ó¥Á¡É¤ËÈ¿ÏÀ¤·¡¢°æ¾å¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò°Å¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¤³¤¦¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£²¶¤¬²¿¤«¤Ë¸ý¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¤«¡¢²¶¼«¿È¤¬Éî¿«¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿»þ¤À¤±¤À¡×
¡¡¥Õ¥ë¥È¥ó¤Î¸ÀµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¿Ø±Ä¤ÎÀµÅöÀ¡£»î¹çÄ¾Á°¤Î¶ÛÄ¥¤Î¾ì¤Ç¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤òÈô¤Ð¤·¤¿¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤Î¡È¿¿°Õ¡É¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï