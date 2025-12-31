¡Ú±ÜÍ÷Ãí°Õ¡ÛAmazon¥×¥é¥¤¥à¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Ï¤Ê¤¼¡ÈÈþ¤·¤¤¤Î¤ËÉÝ¤¤¡É¤Î¤«¡©Ì«¤«¤Ê¤¨¸¶ºî¤Î¾×·â¥¤¥ä¥ß¥¹¤ò¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¤¬²òÀâ
¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¡Ö¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Û¥É¥é¥Þ¹Í»¡ À¾Åç½¨½Ó µÜÂô¤ê¤¨ ¤Ê¤¼Â©»Ò¤ò´Þ¤á²¿¿Í¤â¡ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Ì«¤«¤Ê¤¨»á¸¶ºî¤Î¾×·âºî¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¹Í»¡¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢»³Ãæ¤Ç¥¢¥¯¥ê¥ë¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿6¿Í¤Î¾¯Ç¯¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢Ä³¸¦µæ¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ëÂç³Ø¶µ¼ø¡¦ºç»ËÏ¯¡ÊÀ¾Åç½¨½Ó¡Ë¤¬¼«¼ó¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¤À¡£ºç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊú¤¯¡ÖÈþ¤ò±Ê±ó¤ËÎ±¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼¹Ç°¤«¤é¡¢¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤ò´Þ¤àÈþ¤·¤¤¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò¡ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¶¡½Ò¤¹¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥±¥ë»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¥Û¥éー¤äÀ¨»´¤ÊÉ½¸½¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¿ä¾©¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¡ØÈþ¤·¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ä¤³¤ï¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£°Û¾ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥±ー¥¹¤ÎÃæ¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë·Ý½ÑÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«¿È¤Î´¶³Ð¤Ë¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢ºç¿Æ»Ò¤È¡¢µÜÂô¤ê¤¨±é¤¸¤ëÃøÌ¾¤Ê²è²È¡¦°ì¥ÎÀ¥Î±Èþ¤È¤½¤Î¿Æ»Ò¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºç¤ÎÂ©»Ò¡¦»ê¤Ï³¨²è¤ÎºÍÇ½¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤ª¤ê¡¢Î±Èþ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë³¨²è¹ç½É¤Ë»²²Ã¡£¤½¤³¤Ç»ö·ï¤Ë·Ò¤¬¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤ëºç¿Æ»Ò¤È°ì¥ÎÀ¥¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¡Ö¿Æ¤È¤Ï¡©»Ò¤Ï¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤¬¡¢ºîÉÊ¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥µ¥¤¥³¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·Ý½Ñ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢°ìÅÙ´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎËÁÆ¬¤«¤éÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿ÉúÀþ¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤Íý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È²òÀâ¡£·ëËö¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¸ÀÆ°¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê½ÅÁØÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤À¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
