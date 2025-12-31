2025Ç¯¡Ö¥É¥é¥ÞÁí¤Þ¤¯¤ê¡×¡¡¿É¸ý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö·Ù»¡¥â¥Î¡×Ï¢È¯¤ò¼¸¤ë¡ª
¡¡¿É¸ý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦ÎÓÁà»á¤Ë¤è¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦¥Ù¥¹¥È¡õ¥ï¡¼¥¹¥È¡£¤¤¤Ä¤Ë¤â¤Þ¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÄ¹¤¤¡ª¡¡¤¤¤¤Ê¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È3¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¡©¡Ä¡Ä¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë!?¡ÚÁ°Ãæ¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§Ì±Êü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¡õ¥ï¡¼¥¹¥È2025Ç¯ÈÇ¡¢º£Ç¯¤âÈ¯É½¤Î»þµ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èó¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼TV¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÎÓÁà¤µ¤ó¤È¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÓÁà¡§¤Ï¤¤¡¢¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì±Êü¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡Ê19¡Á23»þ¡Ë¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¢¥Ù¥¹¥È3¤«¤é°ìµ¤¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥Ê¡§¤Á¤ç¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÎÓ¤µ¤ó¡ª¡¡ÎãÇ¯¤ÎÄ¹¤¤Á°¿¶¤ê¤òÁ´ÉôÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ä¡Ä
ÎÓ¡§Âç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÏ¢¥É¥é¡¦¥Ù¥¹¥È3¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£¤µ¤Ã¤½¤¯È¯É½¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡ª
¢§Âè3°Ì¡½¡½¡ÖÇ®Ãæ»þÂå¡¦·º»öÊÔ¡×¡ÚBS¾¾ÃÝÅìµÞ¡Ê¸½J:COM BS¡Ë¡¿ÅÚÍË18»þ¡Ê2ÏÃ¤º¤ÄÊüÁ÷¡Ë¡Û
¢§Âè2°Ì¡½¡½¡Ö¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡×¡ÚBS¾¾ÃÝÅìµÞ¡Ê¸½J:COM BS¡Ë¡¿·îÍË19»þ¡Û
¢§Âè1°Ì¡½¡½¡Ö¥¥¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡ÚJ:COM BS¡¿·îÍË¡Á¶âÍË22»þ¡Û
¡Ä¡Ä°Ê¾å¡ª
¥¢¥Ê¡§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«°ìÂÎ¡£¸Å¤¤Ì¾ºî¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤³¤¬2025Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é¡¦¥Ù¥¹¥È3¡Ä¡Ä
ÎÓ¡§¤¤¤ä¡¢³Î¤«¤Ë¡Ö·º»öÊÔ¡×¤¬1979Ç¯¡¢¡Ö¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡×¤¬1977Ç¯¡¢¡Ö¥¥¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤¬1968¡Á1973Ç¯¤ÎºîÉÊ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤è¡¢BS¤Ç¡£
¥¢¥Ê¡§¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆÊüÁ÷¤Ç¤¹¤è¡£¡Ä¡Ä¤¢¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¿·ºî¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤
ÎÓ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢¡Öº£Ç¯¤Ïµìºî¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¿·ºî¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÏÃ¡ª
¥¢¥Ê¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£
ÎÓ¡§¤¤¤ä¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢¿åÃ«Ë¤â¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¤â¡¢¸ÅÃ«°ì¹Ô¤âµþ¥Þ¥Á»Ò¤â¡¢Ã°ÇÈÅ¯Ïº¤âÌîºÝÍÛ»Ò¤â¡£
¥¢¥Ê¡§¤É¤ÎÊý¤â»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÌ¾±é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·æºîÂ·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿·ºî¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¿·ºî¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä
ÎÓ¡§¡ÖÇ®Ãæ»þÂå¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¸ÅÃ«°ì¹Ô¤Î¡Ö¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿BS¾¾ÃÝÅìµÞ¤¬6·î¤ÇÅ±Âà¤·¤Æ¡¢µÞî±¡¢¸å³ø¤ËºÂ¤Ã¤¿J:COM BS¤¬Î®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¥¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆBS¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹»ö¶È¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î°ú¤¼õ¤±¼ê¤â¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥®¥ç¡¼¥«¥¤¤ÎÉÔ·Êµ¤¤¬¤Þ¤¿¤Þ¤¿É½ÌÌ²½¤·¤¿¤Î¤¬2025Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¤¥¤ÁªÂò¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡¢¡Ö·º»öÊÔ¡×¤È¤«¡Ö¥¥¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥Ù¥¹¥È3Æþ¤ê¡£
¥¢¥Ê¡§³Î¤«¤Ë2027Ç¯¤ËÌ±ÊüÁ´¶É¤¬BS4K¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤ê¤·¤¿Ç¯¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¥Ù¥¹¥È¡õ¥ï¡¼¥¹¥È¤Ï¹¤¯¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦°ìÈÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤Î´ë²è¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢º¤¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÓ¡§¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎ»²ò¡£¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï3°Ì¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È¡¢¼¡¤Ë¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¤¤¯¤«¤é¤Í¡£
¥¢¥Ê¡§¤ª¤ª¡¢¥ï¡¼¥¹¥È3°Ì¤Î¸å¤Ë¥Ù¥¹¥È3°Ì¡¢¤½¤Î¼¡¤¬¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤È¥Ù¥¹¥È2°Ì¡Ä¡Ä¤È¸ò¸ß¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑÂ§Åª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¹¥È3°Ì
ÎÓ¡§¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢2025Ç¯Ï¢¥É¥é¡¦¥ï¡¼¥¹¥ÈÂè3°Ì¤Ï¡Ä¡Ä
¢§¡Ö¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡×¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿²ÐÍË21»þ¡¿1·î´ü¡Û
¢§¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡¡·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡×¡Ú¥Õ¥¸·Ï¡¿²ÐÍË21»þ¡¿7·î´ü¡Û
¢§¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¡Ú¥Õ¥¸·Ï¡¿²ÐÍË21»þ¡¿10·î´ü¡Û
¢§¡ÖDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡×¡ÚTBS·Ï¡¿¶âÍË22»þ¡¿7·î´ü¡Û
¢§¡ÖÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡×¡Ú¥Õ¥¸·Ï¡¦´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¿·îÍË22»þ¡¿1·î´ü¡Û
¢§¡ÖDOCTOR PRICE¡×¡ÚÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿ÆüÍË22»þ30Ê¬¡¿7·î´ü¡Û
¢§¡ÖDr.¥¢¥·¥å¥é¡×¡Ú¥Õ¥¸·Ï¡¿¿åÍË22»þ¡¿4·î´ü¡Û
¢§¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¡ÚÆü¥Æ¥ì·Ï¡¿ÅÚÍË22»þ¡¿1·î´ü¡Û
¢§¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¿ÆüÍË22»þ15Ê¬¡¿1·î´ü¡Û
¢§¡Ö¥À¥á¥Þ¥Í¡ª¡Á¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡Á¡×¡ÚÆü¥Æ¥ì·Ï¡¿ÆüÍË22»þ30Ê¬¡¿4·î´ü¡Û
¢§¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¡ÚTBS·Ï¡¿¶âÍË22»þ¡¿10·î´ü¡Û
¢§¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ú¥Õ¥¸·Ï¡¿ÌÚÍË22»þ¡¿7·î´ü¡Û
¢§¡Ö¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡×¡Ú¥Õ¥¸·Ï¡¿²ÐÍË21»þ¡¿4·î´ü¡Û
¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ê¡§¤ª¤ª¡¢¥ï¡¼¥¹¥È3°Ì¤Ë13ËÜ¤Ç¤¹¤«¡£¥ï¡¼¥¹¥È¤ËÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÎãÇ¯¤ÎÎÓ¤µ¤ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤¿Â¿¤¤¡£
ÎÓ¡§¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤ÎÌ±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ï1Ç¯¤¢¤¿¤ê50ËÜ¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ï4ËÜ¤Ë1ËÜ¤òÇ¯´Ö¥ï¡¼¥¹¥È3°Ì¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¡£
¥ï¡¼¥¹¥È¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ï
¥¢¥Ê¡§¤³¤Î13ËÜ¤¬¥ï¡¼¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡½¡½¤â¤¦Ë°¤Ë°¤¤·¤¿¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÎÓ¤µ¤ó¤¬¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÁÜºº¥â¥Î¡¢°åÎÅ¥â¥Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡½¡½ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤È±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
ÎÓ¡§Á´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¤â¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ï¡¼¥¹¥Èºî¤Ï¡¢¥Û¥ó¡ÊµÓËÜ¡Ë¡¦¥Ò¥È¡ÊÇÛÌò¡Ë¡¦¥·¥´¥È¡Ê±é½Ð¡¦»£±Æ¡¦Èþ½Ñ¤½¤ÎÂ¾¤¤¤í¤¤¤í¡Ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Î½ÐÍè¤òº¸±¦¤¹¤ë3Í×ÁÇ¤¬¤É¤ì¤â¼å¤¤Êª·ï¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ê¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ë¼ºÇÔºî¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤Ö¤ì¡¢ÀßÄê¤Ê¤É¤Î»öÁ°¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥³¥±¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÀäÂÐÂÌÌÜ´¶¡É¤¬Æ¯¤¯¤È¡Ä¡Ä¡£
ÎÓ¡§¤½¤Î¤È¤ª¤ê¡£°Ê¾å¡£¡Ä¡Ä¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÀ¡¢ÆÃ¤Ë¸ì¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¥¢¥¤¥·¡¼¡×¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡×¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¡ÖÈëÌ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤Ê¡£
¥¢¥Ê¡§¤¨¤¨¤È¡Ä¡Ä¤É¤ì¤âÁÜºº¥â¥Î¡¢·Ù»¡¥â¥Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÓ¡§¤½¤¦¡£¤¢¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢¤È¤¦¤ÎÀÎ¤ËË°ÏÂ¡¦¿©½ý¤¬Î×³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÀ©ºîÂ¦¤À¤Ã¤ÆÉ´¤â¾µÃÎ¡£¤½¤ì¤Ç¿·Ì£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤â¤Î¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤È¤«¡¢¤ª¤È¤êÁÜºº¤È¤«¡¢¿å¾å·Ù»¡¤È¤«¡¢¿·¼ê¤ÎÌôÊª¤È¤«¡¢¤¢¤ì¤³¤ì²¿¤«¤òÂ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÁÜºº¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤Îºî¤ê¤«¤é¤·¤Æ¥Þ¥º¤¤¤«¤é¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¥ì¥È¥ë¥È¤ÎÄãµé¶ÈÌ³ÍÑ¥«¥ì¡¼¤Ë²¿¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥¢¥Ê¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
·º»ö¥â¥Î¡¦¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡
ÎÓ¡§¤¢¤¢¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¡½¡½Ì¤Ëþ¤Î²¿¤«¡½¡½¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¡ÖDCU¡Á¼ê¾û¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ð¡¼¡Á¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÀ®¸ù¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Í¡£ÏÈ¤¬ÆüÍË·à¾ì¤Ç¼ç±é¤¬°¤Éô´²¤È¤¤¤¦¥Û¥Æ¥ë¤Î¥«¥ì¡¼¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¿åÃæÁÜºº¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤ò¾è¤»¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬15¡ó¶á¤¯¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¥¢¥Ê¡§ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë°¤Éô¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤Ê¤Î¤ËµÓËÜ¤¬ÉÔ½ÐÍè¤¹¤®¤Æ¡¢µã¤¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¡§¤½¤ó¤Ê¤Î¤¬¤Ê¤¼¤«Åö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¡¢º£¤Ê¤ª¡Ö·º»ö¥â¥Î¡¦¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¥É¥é¥Þ¤Î½Ì¾®Îô²½¥³¥Ô¡¼¤¬Â³¡¹¡Ä¡Ä
¥¢¥Ê¡§¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¤«¡£
ÎÓ¡§¥Õ¥¸¤Î²ÐÍË9»þÏÈ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡ÃæÆÇ¡£1·î´ü¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥·¡¼¡×¡¢7·î´ü¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡×¡¢10·î´ü¤Ë¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¤ÈÏ¢ÂÇ¤·¤Æ¡¢Á´Éô¥³¥±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡½¡½2025Ç¯¤ÇÍ£°ì¡¢·Ù»¡¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿4·î´ü¤Î¡Ö¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡×¤â¥³¥±¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡½¡½Ç¯ÌÀ¤±2026Ç¯¤Î1·î´ü¤¬¤Þ¤¿¡ÖÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡×¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¹Êó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤À¤Ã¤Æ¡£
¥¢¥Ê¡§¤¢¡¢¥Û¥ó¥È¤À¡£
ÎÓ¡§ÀÎ¤Þ¤°¤ìÅö¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÇÏ·ô¤òÇã¤¤Â³¤±¤ë¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Î´µ¼Ô¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡£¥Õ¥¸¤Î²ÐÍËÌë9»þ¤È¤¤¤ä¤¡¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡×¤ä¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÈÌ¾ÌçÏÈ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¤§¡£
¥¢¥Ê¡§¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¥Õ¥¸¤Î¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡ÃæÆÇ¤Î¤ª¤ª¤â¤È¤Ï¡Ö¸ÅÈª¡Á¡×¤ä¡ÖÍÙ¤ë¡Á¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡Ä¡Ä¡£
ÎÓ¡§¤¢¡ª¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤É¤Ã¤Á¤â·Ù»¡¥â¥Î¡Ü¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡·¿¤À¡£¤³¤ì¤ÏÈ¯¸«¤À¤±¤ì¤É¡¢Æ±Îà¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¸ÅÈª¡Á¡×¡ÖÍÙ¤ë¡Á¡×¤È¡Ö¥¢¥¤¥·¡¼¡×¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡×¤¢¤¿¤ê¤È¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤Èµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¡½¡½ÃæÊÔ¡Ú¡Ö¿É¸ý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¡ÖÏ¢¥É¥é¡×ÈãÉ¾¡¡¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï¡Ö¾¾ºäÅíÍû¡×¡¡±É¤¨¤¢¤ë¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ï¡©¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ù¥¹¥È¤Î3°Ì¤òÎÓÁà»á¤¬Áá¤¯¤âÈ¯É½!?
ÎÓÁà¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤ß¤µ¤ª¡Ë
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£1999¡Á2009Ç¯¤Ë¡Ö¿·Ä¬45¡×¤Ç¡¢2000Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÉ¾¡Ö¸«¤º¤Ë¤¹¤Þ¤»¤ë¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¤òÏ¢ºÜ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃüÍî¤ä·ÝÇ½³¦¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¾å¾º¤Ë¤è¤ê»ÈÌ¿¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥ê¥¿¥¤¥¢Ãæ¡£
