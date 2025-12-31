¥Ù¥¹¥È16¡õ£³²óÀïÁ´£¸¥«¡¼¥É¤¬³ÎÄê¡ª Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÎ®·ÐÂçÇð¡¢ÂçÄÅ¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆñÅ¨¤¬Áê¼ê¡£ÅìÊ¡²¬vs¶½Ô¢¡¢¾»Ê¿vsÄëµþÄ¹²¬¤Ê¤ÉÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤¬Â³¡¹¡ª¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡Ï12·î31Æü
¡¡12·î31Æü¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï£²²óÀï¤Î16¥²¡¼¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£±·î£²Æü¤Î£³²óÀï¤Ë¿Ê¤à16¥Á¡¼¥à¤ÈÁ´¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤È¤Î»àÆ®¤ò£²¡Ý£°¤ÇÀ©¤·¤¿ÂçÄÅ¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤Î¸Å¹ë¡¦ÉÙ»³°ì¤È£³²óÀï¤ÇÂÐÀï¡£°µ´¬¤Î£¶¥´¡¼¥ëÈ¯¿Ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¡¢29Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Ç²÷¿Ê·â¤Î¿å¸ý¤È»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¤¯ÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç½éÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¾»Ê¿¤ÏÆñÅ¨¡¦ÄëµþÄ¹²¬¤È¶ð¾ì²ñ¾ì¤Ç·ãÆÍ¡£¥×¥íÆâÄê£´Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëÎ®·ÐÂçÇð¤ÏÂçÊ¬Äáºê¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢Á°²óÇÆ¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤ò²¼¤·¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤ë¿À¸Í¹°ÎÍ¤Ï¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÌÜ¤¶¤¹¾°»Ö¤È£¸¶¯¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤ÆÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¯Åç³Ø±àvsËÙ±Û¤Î´ØÅìÂÐ·è¡¢¤È¤â¤Ë¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉ¸¤Ü¤¦¤¹¤ëÆüÂçÆ£Âô¤ÈÀ»ÏÂ³Ø±à¤Î°ìÀï¤â¸«¤´¤¿¤¨¤¢¤ë¹¶ËÉÀï¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡£³²óÀï¤ÎÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú£±·î£²Æü¡¿£³²óÀïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Û
¡ÎÅù¡¹ÎÏ²ñ¾ì¡Ï
¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ëvs¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë
ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡ËvsÀ»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë
¡Î±ºÏÂ¶ð¾ì²ñ¾ì¡Ï
¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ëvs¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë
¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡ËvsÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë
¡Î¶ðÂô²ñ¾ì¡Ï
ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ëvs¶½Ô¢¡ÊÂçºå¡Ë
¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡ËvsËÙ±Û¡ÊÅìµþ£Á¡Ë
¡Î¥Õ¥¯¥¢¥ê²ñ¾ì¡Ï
ÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡ËvsÎ®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë
ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ëvs¡¡ÉÙ»³°ì¡ÊÉÙ»³¡Ë
¡¡£²²óÀï¤ÎÁ´·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú12·î31Æü¡¿£²²óÀï¡Û
¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë 6-0 Åì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë 2-0 ²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë
¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë 2-1 Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë
¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë 1-0 ¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî
Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë 3-0 ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë
ÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë 1-0 ÆàÎÉ°é±Ñ¡ÊÆàÎÉ¡Ë
¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë 4-0 ¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë
ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë 6-0 ½©ÅÄ¾¦¡Ê½©ÅÄ¡Ë
¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë 3-1 ¹Åç³§¼Â¡Ê¹Åç¡Ë
À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë 3-1 ÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë
¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë2-1 »³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë
ËÙ±Û¡ÊÅìµþ£Á¡Ë 9-0 ±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë
ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë 2-0 ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë
ÉÙ»³°ì¡ÊÉÙ»³¡Ë 3-0 º´²ìÅì¡Êº´²ì¡Ë
ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë 2(4PK3)2 ¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë
¶½Ô¢¡ÊÂçºå¡Ë 1(3PK1)1 ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ë
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤À¡×ÆüËÜ¤Î¹â¹»À¸DF¤¬·è¤á¤¿¡È¾×·â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡É¤¬³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÏÃÂê¤Ë¡ª³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶ÃØ³¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸ÃÆ¡×¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡£²²óÀï¤ÎÁ´·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤À¡×ÆüËÜ¤Î¹â¹»À¸DF¤¬·è¤á¤¿¡È¾×·â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡É¤¬³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÏÃÂê¤Ë¡ª³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶ÃØ³¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸ÃÆ¡×¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û