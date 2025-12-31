¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡×¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Î¹ØÆþ¤òÌÂ¤¤Ãæ¡Ä¡ÈÇ¯¼ý600Ëü±ß¡¦Æ¬¶â300Ëü±ß¡É¤Ç¤¹¤¬¡Ö°Ý»ýÈñ¡×¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈñÍÑ¤òÈæ³Ó
¼ÖÎ¾²Á³Ê¤È¥íー¥ó¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÈæ³Ó
¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤È¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ï¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤¬Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥È¥êー²Á³Ê¤Ë¤âÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤Î¡ÖZ¡×¥°¥ìー¥É¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡Ë¤ÏÀÇ¹þ555Ëü±ß¤«¤éÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ï¾å°Ì»Ö¸þ¤Î¡ÖZ Premier¡×¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï670Ëü±ß¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò´ð½à¤Ë¡¢Æ¬¶â¤È¤·¤Æ300Ëü±ß¤ò½¼Åö¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼ÚÆþ³Û¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤Ç¤Ï555Ëü±ß－300Ëü±ß¡á255Ëü±ß¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¾ì¹ç¤Ï670Ëü±ß－300Ëü±ß¡á370Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î115Ëü±ß¤Îº¹¤Ï¡¢·î¡¹¤Î¥íー¥óÊÖºÑ³Û¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤ò6.0¡ó¡¢ÊÖºÑ´ü´Ö5Ç¯¡Ê60²ó¡Ë¤Ç»î»»¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤ÏÌó4Ëü9000±ß¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÏÌó7Ëü2000±ß¤ÎÊÖºÑ³Û¤È¤Ê¤ê¡¢²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÈÀÇ¶â¤Ê¤É¡¢°Ý»ýÈñ¤Î°Õ³°¤ÊÌÕÅÀ
¹ØÆþ¸å¤Î°Ý»ýÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡ÊZ Premier¡Ë¤Ï2.4¥ê¥Ã¥È¥ë¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ØÄêÇ³ÎÁ¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥ª¥¯¥¬¥½¥ê¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤Î2.5¥ê¥Ã¥È¥ë¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡ÊZ¡Ë¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¡×¤Ç¤¹¡£WLTC¥âー¥É¤ÎÇ³Èñ¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¬1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê10.3¥¥í¥áー¥È¥ë¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤¬10.6¥¥í¥áー¥È¥ë¤È¡¢º¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Ç³ÎÁÃ±²Á¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ï¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬¿ôËü±ß¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ï19¥¤¥ó¥Á¥¿¥¤¥ä¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ò´¹»þ¤Î¥¿¥¤¥äÂå¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ë17¥¤¥ó¥Á¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¤°ÕÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¼ÖÎ¾²Á³Ê¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý600Ëü±ß¤Ç¤Î¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¡×ÊÖºÑÈæÎ¨
Ç¯¼ý600Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢¼ê¼è¤ê¤Î·î¼ý¤Ï¤ª¤è¤½39Ëü±ß¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¼Ö¤Î¥íー¥óÊÖºÑ³Û¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê·î¼ý¤Î20¡ó°ÊÆâ¡×¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤Î¥íー¥óÊÖºÑ³Û¤Î·î¡¹Ìó4Ëü9000±ß¤Ï¼ê¼è¤ê¤ÎÌó12¡ó¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤ä¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¤â²È·×¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ï¥íー¥óÊÖºÑ¤À¤±¤Ç·î¡¹Ìó7Ëü2000±ß¤Ç¡¢Ìó18¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë°Ý»ýÈñ¤È¤·¤Æ·î3Ëü±ßÁ°¸å¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¼Ö´ØÏ¢»Ù½Ð¤Ï¼ê¼è¤ê¤Î26¡ó°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£½»Âð¥íー¥ó¤ä¶µ°éÈñ¤òÊú¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¥ê¥¹¥¯¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁªÂò¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¥»ー¥ë¥Ð¥ê¥åー¤È¼Ö¼ïÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤È¤â¤Ë¥ê¥»ー¥ë¥Ð¥ê¥åー¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¿ôÇ¯¸å¤ÎÇäµÑ¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ï½Ð¤Ë¤¯¤¤¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬Èó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ìー¥É¤äÁõÈ÷¼¡Âè¤Ç¤Ï¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢°Ê¾å¤Î»Ä²ÁÎ¨¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡ÖZ¡×¥°¥ìー¥É¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢Éâ¤¤¤¿Í½»»¤ò¥µ¥ó¥ëー¥Õ¤ä¸åÀÊ¥â¥Ë¥¿ー¤Ê¤É¡¢¥ê¥»ー¥ë¤ËÍÍø¤Ê¥áー¥«ー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë²ó¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÎÁö¤ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÖºÑ´ü´Ö¤ò±ä¤Ð¤¹¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆ¬¶â¤ò¤µ¤é¤Ë100Ëü±ßÄøÅÙ¾åÀÑ¤ß¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¼ý600Ëü±ß¤Ê¤é¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É
Ç¯¼ý600Ëü±ß¤Ç²È·×¤Î°ÂÄê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤Ï°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤Ç¤¹¡£Æ¬¶â¤Ë300Ëü±ß»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·î¡¹¤ÎÊÖºÑ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢°Ý»ýÈñ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤â·è¤·¤ÆÌµÍý¤ÊÁªÂò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ª¥¯»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ëÇ³ÎÁÂåÁý¤Ê¤É¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÉéÃ´¤Ï³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¼Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯½êÍ¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
