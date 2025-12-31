ÂçÌîÂóÏ¯¡õº´Æ£Îè¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡×ÂçÌî¤ÏÂç²Ï¡õÄ«¥É¥é¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö²Í¶õOLÆüµ¡×½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÌîÂóÏ¯¡Ê37¡Ë¤È½÷Í¥¤Îº´Æ£Îè¡Ê¤ê¤ç¤¦¡¢33¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤ÏÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢º´Æ£Îè¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÇÐÍ¥À¸³è15Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂóÍ§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄ¾É®Ê¸½ñ¤òÅº¤¨Êó¹ð¡£¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÎÎ°è¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤È¤´»ØÆ³¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÈÉ½¸½¤ÎÃµµá¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡¢¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¡¢¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×¡¢±Ç²è¡Ö¥¤¥ó¥·¥Æ¥ß¥ë ¡Á7Æü´Ö¤Î¥Ç¥¹¡¦¥²¡¼¥à¡Á¡×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÏNHK¡ÖLet'sÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×MC¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï±Ç²è¡Ö¹âºê¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡£¡×¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²Í¶õOLÆüµ¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£