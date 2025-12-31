Ç¤¬¡Ø´³»Ù¡Ù¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¶½Ì£¿¼¤¤3¤Ä¤ÎÀâ¤ò¤´¾Ò²ð
´³»Ù¤È¤Ï
´³»Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¤¨¤È¡×¤È¤«¡Ö¤«¤ó¤·¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤ÏÇ¯¡¦·î¡¦Æü¡¦»þ¡¦Êý°Ì¡¦»öÊÁ¤Î½ç½ø¤òÉ½¤¹¤¿¤á¤ËÃæ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ô»ì¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î´Á»úÊ¸²½·÷¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´³»Ù¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö¹Ã¡¦²µ¡¦Êº¡¦Ãú¡¦Êê¡¦¸Ê¡¦¹®¡¦¿É¡¦¿Ñ¡¦â£¡×¤Î½½´³¡Ê¤¸¤Ã¤«¤ó¡Ë¤È¡Ö»Ò¡¦±¯¡¦ÆÒ¡¦±¬¡¦Ã¤¡¦Ì¦¡¦¸á¡¦Ì¤¡¦¿½¡¦ÆÓ¡¦Øü¡¦°ç¡×¤Î½½Æó»Ù¡Ê¤¸¤å¤¦¤Ë¤·¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢10¡ß12¤Ç120ÄÌ¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢60¸Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢½½´³¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë½½Æó»Ù¤Ï¡¢½½´³¤Î°ìÊý¤ÈÁÈ¤ó¤À¤éÂ¾¤Î°ìÊý¤È¤ÏÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¹Ã»Ò¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡Ö²µ±¯¡×¡ÖÊºÆÒ¡×¡Ä¡Öâ£ÆÓ¡×¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¡¢¼¡¤Ï¡Ö¹ÃØü¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö²µ°ç¡×¡ÖÊº»Ò¡×¡ÖÃú±¯¡×¤È¿Ê¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Öâ£°ç¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¡¢60¤ò¼þ´ü¤È¤¹¤ë¿ô»ì¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸½ºßÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢´³»Ù¤òËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½½Æó»Ù¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ð½à¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤Î½½Æó»Ù¤ÈÆüËÜ¤Î½½Æó»Ù
´³»Ù¤ÏÃæ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¥¢¥¸¥¢·÷¤òÃæ¿´¤Ë³Æ¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½½Æó»Ù¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿Æ°Êª¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤â¤Î¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·³Æ¹ñ¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î½½Æó»Ù¤ÈÆüËÜ¤Î½½Æó»Ù¤Ç¤â¡¢³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¡¦±¯¡¦ÆÒ¡¦±¬¡¦Ã¤¡¦Ì¦¡¦¸á¡¦Ì¤¡¦¿½¡¦ÆÓ¡¦Øü¡¦°ç¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤Ï¡¢¡ÖÁÍ¡¦µí¡¦¸×¡¦ÅÆ¡¦Î¶¡¦¼Ø¡¦ÇÏ¡¦»³ÍÓ¡¦±î¡¦·Ü¡¦¸¤¡¦ÆÚ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌ¤¤¬ÍÓ¤Ë¡¢°ç¤¬Ãö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë´Ú¹ñ¤Î½½Æó»Ù¤Ç¤Ï¡¢Ì¤¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸ÍÓ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÆ±¤¸ÆÚ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬´³»Ù¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÇ¤¬´³»Ù¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê3¤Ä¤ÎÀâ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.ÁÍ¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿Àâ
½½Æó»ÙÊª¸ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¿ÀÍÍ¤¬ÃÏ¾å¤ÎÆ°Êª¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö1·î1Æü¤ÎÄ«¡¢¿·Ç¯¤Î°§»¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÃå½ç¤Ç12ÈÖÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÆ°Êª¤ò¡¢1Ç¯¤´¤È¤ÎÂç¾¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¤Ï¿ÀÍÍ¤¬½¸¤á¤¿Æü¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÁÍ¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÍ¤Ï¡¢Ç¤Ë¡Ö1·î2Æü¤ÎÄ«¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È±³¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿Ç¤Ï¡¢1·î2Æü¤ÎÄ«¤Ë¿ÀÍÍ¤Î¸µ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á½½Æó»Ù¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤º¡¢°ÊÍèÁÍ¤òº¨¤ó¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Êâ¤ß¤ÎÃÙ¤¤µí¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯½ÐÈ¯¤·¡¢¿ÀÍÍ¤Î¸µ¤Ë°ìÈÖ¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µí¤ÎÇØÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÍ¤¬¥´ー¥ëÀ£Á°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ°ìÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2.¤ª¼á²à¤µ¤Þ¤Î»à°ø¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Àâ
Ç¤¬½½Æó»Ù¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÌ¤ÎÀâ¤¬¡¢¤ª¼á²à¤µ¤Þ¤Î»à°ø¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¼á²à¤µ¤Þ¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Å·¹ñ¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢Éü³è¤ÎÎîÌô¤òÆþ¤ì¤¿ÂÞ¤ò¾ó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆÃÏ¾å¤ËÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ó¤ÏÌÚ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÌô¤ò¼è¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÁÍ¤ò¡¢¤½¤¦¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬Ç¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶ÉÇ¤Î¼ÙËâ¤Î¤»¤¤¤ÇÌô¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤ª¼á²à¤µ¤Þ¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿Ç¤Ï½½Æó»Ù¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
3.½½Æó»Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿º¢¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÇ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Àâ
ºÇ¸å¤ÎÀâ¤Ï¡¢Ç¤¬À¤³¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ÎÎò»Ë¤«¤é¿äÄê¤µ¤ì¤¿Àâ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ç½½Æó»Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÝÖ¤Î»þÂå¡Êµª¸µÁ°16À¤µªº¢～µª¸µÁ°11À¤µªº¢¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤è¤ê3000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ç¤Ï¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ç»ô°é¤µ¤ì¡¢¿À³Ê²½¤µ¤ì¤ÆÌç³°ÉÔ½Ð¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¸½ºß¤Î¥¿¥¤¤ä¥È¥ë¥³¤Ê¤É¤ËÌ©Í¢¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¥¤¥¨¥Í¥³¤ÎÁÄÀè¤È¤Ê¤ëÇ¤¬¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤éÌó2000Ç¯Á°¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Îº¢¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÝÖ¤Î»þÂå¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥¤¥¨¥Í¥³¤ËÁêÅö¤¹¤ëÇ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²½ÀÐ¤«¤é¡¢¸×¤ÎÁÄÀè¤ÏÌó35ËüÇ¯Á°¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÝÖ¤Î»þÂå¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¸×¤Ï¶²¤í¤·¤¤Æ°Êª¤È¤·¤Æ¿À³Ê²½¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½½Æó»Ù¤Ë¸×¤¬Æþ¤ê¡¢Åö»þÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬½½Æó»Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â¤¢¤ë
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿Àâ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢½½Æó»Ù¤ÎÃæ¤ËÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
½½Æó»Ù¤Î¡Ö±¬¡×¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤¬¡¢ÅÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¤È¤¤¤¦¹ñ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Í¥Ñー¥ë¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥é¥ëー¥·¤Ê¤É¤Ç¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±Â²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¸¥×¥È¤«¤éÃÏÃæ³¤ÅìÉô¤Î¥Õ¥§¥Ë¥¥¢¿Í¤Ë¤è¤ê¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÌ©Í¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤è¤ê¤âÀè¤ËÇ¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢½½Æó»Ù¤Ë¤è¤ê¿È¶á¤ÊÇ¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎÀâ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤È¤á
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÃå¤Î¥ä¥Þ¥Í¥³¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½ºßÀ¤³¦Ãæ¤ËÊ¬ÉÛ¤·¡¢¿Í¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¨¥Í¥³¤ÎÁÄÀè¤Ï¥ê¥Ó¥¢¥ä¥Þ¥Í¥³¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥ä¥Þ¥Í¥³¤È¤ÏÊÌ¤Î·ÏÅý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½½Æó»Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ËÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤â¡¢¿¼¤¯Ãµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥ê¥Ó¥¢¥ä¥Þ¥Í¥³¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥¤¥¨¥Í¥³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£