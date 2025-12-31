¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡×¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¥é¥ó¥¥ó¥°3´§¡¡2025Ç¯ÃíÌÜ¤ÎÆþ¾Þºî¤â¾Ò²ð
¡¡Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£¼ç¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È£±£°¡×¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥Ù¥¹¥È£±£°¡×¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ý¯ÅÄÃÒÌé¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ê¤«¤ª¡Ë¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤¬¡Ö£³´§¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÊËÜ¥ß¥¹¤Î¤ß£³°Ì¡Ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¼õ¾Þºî¡Ö蟬¡Ê¤»¤ß¡Ë¤«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÃ»ÊÔ½¸¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢½éÄ¹ÊÔ¤«¤ÄÃµÄåÌò¤Ë·º»ö¤òÇÛ¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î·Ù»¡¾®Àâ¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö´é¤Î¤Ê¤¤»àÂÎ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤À¤¬¡¢·º»ö¤Î¤â¤È¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê°Æ·ï¤¬¤«¤é¤ß¤¢¤¤¡¢°ì¤Ä¤ÎÆæ¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤´¤È¤Ë»ö·ï¤ÎÍÍÁê¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ã»ÊÔºî¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥Û¥ï¥Ã¥È¥À¥Ë¥Ã¥È¡Ê²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ë¤Î¼êË¡¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÊª¸ì¤Ï¡¢¤µ¤µ¤¤¤ÊÉÁ¼Ì¤ò´Þ¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤·¤«¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Û¤í¶ì¤¯°Õ³°¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÈËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¸«»ö¤ÊÍ»¹çÂÎ¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡ËÜ¥ß¥¹£±°Ì¤ÏËÌ»³ÌÔË®¡Ö¿À¤Î¸÷¡×¡ÊÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¤ÇÊ¸½Õ¤Ç¤â£²°Ì¡£·úÊª¤ä³¹¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¾Ã¼º¤â¤Î¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Á´£µÊÔ¤¬ÊÂ¤Ö¡£°ìÌë¤Î¤¦¤Á¤Ë¾Ã¤¨¼º¤»¤¿º½Çù¤Î¥«¥¸¥Î¤Î³¹¡¢·«¤êÊÖ¤·¸«¤ëÌ´¤Î¤Ê¤«¤Ç¾Ã¤¨¤ë´Û¡Ä¡Ä²¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¾Ã¤¨¤ë¤Î¤«¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤½¤¦¾Ã¤·¤¿¤Î¤«¡ª¤ÈÉ¨¡Ê¤Ò¤¶¡Ë¤òÂÇ¤Ä¡£¥Ñ¥º¥é¡¼¾®Àâ¤Î¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»ÊÔ½¸¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥ß¥¹¡¢ËÜ¥ß¥¹£²°Ì¤Î³Þ°æ·é¡ÖÌë¤ÈÌ¸¤ÎÍ¶²ý¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÏÃµÄå¡¦Ìð¿á¶î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè£¸ºî¡£Âè£´ºî¡ÖÅ¯³Ø¼Ô¤ÎÌ©¼¼¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¤Î¥À¥Ã¥½¡¼²È¤ÇºÆ¤Ó»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£Æ±²È¤ÎÎá¾î¤È´Ö°ã¤¨¤Æ±¿Å¾¼ê¤ÎÌ¼¤¬¤µ¤é¤ï¤ì¤ë¡Ö¼è¤ê°ã¤¨Í¶²ý¡×¤¬µ¯¤¤¿Ìë¡¢¹Ù³°¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·Ï»äÎ©¹»¤Ç³Ø±¡Ä¹¤Î¼Í»¦ÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢Æó¤Ä¤Î»ö·ï¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡£
¡¡¶î¤¬¡¢¼Âºß¤Î»×ÁÛ²È¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¥Ú¥À¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¯³ØµÄÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤¬ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤ªÌóÂ«¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥¢¡¼¥ì¥ó¥È¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Å¯³Ø¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ê¥Á¥¹¤ÎÈÚ¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÌ¾¤Ê³µÇ°¡ÖËÞÍÇ¤Ê°¡×¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢µÄÏÀ¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼¡Âè¤Ë¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¤ÎÂçºî¤À¡£
¡¡Âçºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÈôÄ»Éô¾¡Â§¤Î£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÄ¹ÊÔ¡ÖËõ»¦¥´¥¹¥´¥Ã¥º¡×¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤¬ËÜ¥ß¥¹£´°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ææ¤Î²ø¿Í¡¦êÃÆÇ²¦¡Ê¤³¤É¤¯¤ª¤¦¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÊ£»¨²ø´ñ¤ÊÆó¤Ä¤Î»ö·ï¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ÈÊ¿À®¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¸òºø¤¹¤ë¡£Ïª°Åª¤È¤â¤¤¤¨¤ëË½ÎÏ¤ÈÎÄ´ñ¡¢ÏÄ¡Ê¤æ¤¬¡Ë¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤¿½ã°¦ÌÏÍÍ¡¢²¿¤òÆÉ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤Ã¤¿¼Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¾®Àâ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤ËÃåÃÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¡£ÈôÄ»ÉôÀáÁ´³«¤Î²øºî¡õ²÷ºî¤Ç¡¢µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÐ°¦¤Î°ìºý¤Ï±«°æ¸Ð²»¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÆÃÊÌ¡×¡ÊÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¡£·ÚÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬½¢Ï«¤È¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³Ø¤Ö¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿³Ø±à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¡ÖÆü¾ï¤ÎÆæ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤¬¡¢¤à¤·¤íÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤ÏÆæ¤è¤ê¤âÆü¾ï¡£¾ã³²¤ÎÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤µ¤¤¤ÊÆæ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢´Ø·¸À¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æü¾ï¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯°¦¡Ê¤¤¤È¡Ë¤ª¤·¤¤¡£¡ÊÌîÇÈ·òÍ´¡Ë¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯12·î24Æü·ÇºÜ