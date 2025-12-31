¥í¥·¥¢Ê¼¤È¤Îµ¶Áõ·ëº§¤Ç3100Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡Ä¥×¡¼¥Á¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Ž¢¹õ¤ÎÌ¤Ë´¿ÍŽ£¤ÎÀµÂÎ
¢£¤ï¤º¤«20Ê¬¤Î·ëº§¼°¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤²Ö²Ç
2023Ç¯10·î¡¢40ºÐ¤Î¤¢¤ë¥í¥·¥¢Ê¼¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤ËÆþÂâ¤·¤¿¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÍâÆü¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£²ÈÂ²¤âÍ§¿Í¤âº¤ÏÇ¤·¤¿¡£²Ö²Ç¤ÎÂ¸ºß¤òÃ¯¤âÃÎ¤é¤º¡¢·ëº§¤ÎÏÃ¤Ê¤É°ìÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤³¤Î·ï¤òÊó¤¸¤¿ÊÆ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼°¤Ï¤ï¤º¤«20Ê¬¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤â»ØÎØ¤Î¸ò´¹¤â¤Ê¤¯¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤Ë¿·ÉØ¤Ï¡¢·ëº§¸å¤â¸µÉ×¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î²È¤ÇÊë¤é¤·Â³¤±¤¿¡£
Ê¼»Î¤Î²ÈÂ²¤¬»öÂÖ¤ÎÀÛ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¼»Î¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÀï»à¤·¤¿¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ºÊ¤¬°äÂ²¤È¤·¤Æ¡¢Àï»àÊ¼»Î¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë°ì»þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î³Û20Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3100Ëü±ß¡Ë¡£¥í¥·¥¢¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î20ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï¡¢·ëº§¤ÏÌµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£ºÊ¤¬ÃËÀ¤òñÙ¤·¤Æ·ëº§¤µ¤»¡¢°ä»º¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ëÈ½·èÆâÍÆ¤À¡£¤À¤¬¡¢È³¶â¤Ï¤ï¤º¤«3000¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó5800±ß¡Ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£3100Ëü±ß¤òÁÀ¤Ã¤¿º¾µ½¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë·Ú¤¤½èÈ³¤À¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢½÷À¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆþÂâ»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤¬¹õËë¤À¤Ã¤¿
¤³¤Îµ¶Áõ·ëº§¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢·³¤ÎÆþÂâ»öÌ³½ê¿¦°÷¤¬¹õËë¤Ç¤¢¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÉØ¤ÏÎÙÂ¼¤Î·³ÆþÂâ»öÌ³½ê¤Ë¶Ð¤á¤ë½÷À¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¡¦¥Ý¥ê¥·¡¼»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï·ëº§¤ÎÍâÆü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î½ÐÀ¬¤ò»Ö´ê¡£4¥«·î¸å¡¢Á°Àþ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·³Ì³·Ð¸³¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Áòµ·¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢ºÊ¤Ï°äÂ²µëÉÕ¶â¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£¤À¤¬2¿Í¤ÏÆ±µï¤·¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ï´ûº§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹µºÜ¤â¤Ê¤¤¡£É×¤¬Æþ±¡¤·¤¿»þ¤Ç¤¹¤é¡¢°ìÅÙ¤â¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¤Î·»¤Ïº§°ùÌµ¸ú¤Î³ÎÇ§¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¡¢¾¡ÁÊ¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖÉ×¤ÎÉé½ý¤Þ¤¿¤Ï»àË´»þ¤Ë¶âÁ¬ÅªÍø±×¤òÆÀ¤ëÌÜÅª¡×¤Îµ¶Áõ·ëº§¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£·»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÊ¤ÏÆþÂâ»öÌ³½ê¤Ç¤Î¸¢¸Â¤ò°ÍÑ¤·¤ÆÄï¤ÎÆþÂâ¼êÂ³¤¤ò¿×Â®²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡Ö¹õ¤ÎÌ¤Ë´¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Á°Àþ¤«¤éÌá¤Ã¤¿ÆÈ¿ÈÊ¼»Î¤Ë¶á¤Å¤¡¢¤´¤¯Ã»´ü´Ö¤Î¸òºÝ¤Ç·ëº§¤·¤ÆºÆ¤ÓÀï¾ì¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£Ê¼»Î¤¬Àï»à¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤«¤éµëÉÕ¶â¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
1300Ëü¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó2500Ëü±ß¡Ë¤Û¤É¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢·îµë3¡Á4Ëü¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó7Ëü±ßÁ°¸å¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÏº¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÉÙ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¼Ò²ñÅª¼å¼Ô¤Û¤ÉÁÀ¤ï¤ì¤ë
¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢º¾µ½¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥«¥·¥§¥ô¥¡¥í¥ï»á¤Ï¡¢ÊÆµÄ²ñ¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯¤Ç¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×½¸ÃÄ¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤âº¾µ½¤ò·«¤êÊÖ¤»¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¶ËÅì±è³¤ÃÏÊý¤Ç¤â¡¢º¾µ½½¸ÃÄ¤ÎÆ°¤¤Ï³èÈ¯¤À¡£ÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥í¥·¥¢¥ó¥é¥¤¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢¼Ò²ñÅª¼å¼Ô¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥·¥¢¤Ë½»¤à24ºÐÃËÀ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢¹ñ¤Î»ÜÀß¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¡¢ÃÏ¸µ¤Îµ¯¶È²È¤Ë·³¤È·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë38ºÐ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÃç²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤ÏÈà¤ÎµëÍ¿¤ÈÌó150Ëü¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó290Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢Àï»à¤¹¤ì¤Ð1200Ëü¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó2300Ëü±ß¡Ë¤ÎÊÝ¸±¶â¤â¼õ¤±¼è¤ë»»ÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÃÏ¤Ë¤¤¤ëÃËÀ¤È¤ÎÏ¢Íí¤ÏÅÓÀä¤¨¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÏËü°ì¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤âÄË¼ê¤òÈï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´Ï«¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸º¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤Þ¤¿¡¢32ºÐ¤Î¸µ¼õ·º¼Ô¤âÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¡£Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê¸åÊý»Ù±çÉôÂâ¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤À¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ·³¤Ë´«Í¶¤·¡¢¹ñËÉ¾Ê¿¦°÷¤È¤Î·ëº§¤òÃç²ð¡£¤³¤Î¿¦°÷¤ÏÀè¤ÎÃËÀ¤Î½ñÎà½èÍý¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£2·î¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÁÜºº¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£»àË´µëÉÕ¶â2800Ëü±ß¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î20ÇÜ
¤³¤¦¤·¤¿º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¹õ¤ÎÌ¤Ë´¿Í¡×¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¼Ò²ñ¤Ë¿¼¤¯º¬¤òÄ¥¤ë·ÐºÑ³Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¡¦¥Ý¥ê¥·¡¼»ï¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎºÇ¤âÍµÊ¡¤ÊÁØ10¡ó¤Î½êÆÀ¤¬¡¢ºÇ¤âÉÏ¤·¤¤10¡ó¤ÎÁØ¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¼Â¤Ë15ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î8ÇÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î6ÇÜ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î3ÇÜ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â·³¼û»º¶È¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¥¯¥ë¥¬¥ó½£¤È¡¢ºÇÉÏº¤ÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥°¡¼¥·¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤Î³Êº¹¤Ï¡¢·³¼û¹©¾ì¤Ë¤è¤ë¹âµë¤Ç¤Î¸ÛÍÑ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
ÉÏº¤ÃÏ°è¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¼»Î¤È¤Î·ëº§¤Ï¡¢²¿À¤Âå¤«¤±¤Æ¤âÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÏº¤¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÍ£°ì¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÆ»¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤ÈÆ±»ï¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æµ»ö¤Ï¡¢1000Ëü¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó1900Ëü±ß¡Ë¤Ë¤âµÚ¤Ö»àË´Êä½þ¶â¤Ï¡¢ÄãÄÂ¶â¤Î»Å»ö¤Ç¤ÎÀ¸³¶¼ýÆþ¤Ë¤Û¤ÜÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥â¥¹¥¯¥ï¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹âµë¤È¼ê¸ü¤¤²¸·Ã¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÊ¼»Î¤Ï¡¢Äã½êÆÀÁØ¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤Î·ëº§Áê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§Ãæ¤ÏÊ¼»ÎÌ¾µÁ¤Ç¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Àï»à¤¹¤ì¤ÐÀ¯ÉÜ¤«¤éÊä½þ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àï»àÊ¼»Î¤Î°äÂ²¤Ø¤ÎÊä½þ¶â¤Ï18Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2800Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢£4¿Í¤ÎÊ¼»Î¤ÈÏ¢Â³·ëº§¡¢Ç¯¼ý15Ç¯Ê¬¤ò¹Ó²Ô¤®
Èï³²¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¶ËÅì¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤Î¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬¶¦ÈÈ¤Î½÷¤È·ëº§¤µ¤»¤é¤ì¡¢Àï»à¸å¤ËÌó10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1600Ëü±ß¡Ë¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤¬È¯³Ð¡£¸¡»¡¤Ï¡ÖÃËÀ¤ËÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°äÂ²»ÙÊ§¤¤¶â¤òÅð¤àÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ß¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â°Ì¾¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢À¾¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¥Ë¥¸¥Í¥ô¥¡¥ë¥È¥Õ¥¹¥¯¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤À¡£¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¡¦¥Ý¥ê¥·¡¼»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î½÷¤Ï4¿Í¤ÎÊ¼»Î¤È¼¡¡¹¤Ë·ëº§¤·¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Àï»à¤·¤¿¡£½÷¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¶â³Û¤ÏÌó18Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó2880Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý15Ç¯Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£È¯³Ð¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Î·Ù»¡´±¤é3¿Í¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤È¤â¤Ëº¾µ½ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«·Ù»¡´±¤¬²ÃÃ´¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢¥ó¥é¥¤¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯5·î¤ËÃæÉô¥Ï¥ó¥Æ¥£¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¥¹¥¯¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤¬¸½¿¦¤Î·Ù»¡´±¤À¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò°ÍÑ¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÆÈ¿ÈÃËÀ¤Î¾ðÊó¤ò¸¡º÷¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÉ¸Åª¤ËÂÐ¤·¤Æ²Í¶õ¤Î½÷À¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ·³¤Ø¤ÎÆþÂâ¤òÂ¥¤·¡¢µëÉÕ¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤òºÊ¤Ë°ÑÇ¤¤¹¤ë¤è¤¦»Å¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£»ÔÌ±¤ò¼é¤ë¤Ù¤·Ù»¡´±¤¬¡¢¿¦¸¢¤ò°ÍÑ¤·¤Æº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¹½¿Þ¤À¡£
¢£ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤¬ÇÈÌæ¡ÖÊª·ï¤Ï»àË´µëÉÕ¶â¤ÇÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¼ê¸ý¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÂç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆîÉô¥È¥à¥¹¥¯¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤¬¡ÖÆÃÊÌ·³»öºîÀï¤ÇÀï¤¦ÃËÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤µ¤¤¡£Èà¤¬»à¤Í¤Ð10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1600Ëü±ß¡Ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡¢SNS¤Ç·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤¿¤Á¤¬½»Âð¹ØÆþ¤Î»ñ¶âÆñ¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿ºÝ¤Î°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ëÊ¼»Î¤È·ëº§¤·¡¢Àï»à¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÊä½þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸ÜµÒ¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Î·³»ö·Ï¥Ö¥í¥¬¡¼¤«¤é·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤È¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÎ¾¼Ô¤Ï¸ø³«¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¥À¡¼¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¡×¡ÖÍ§¿ÍÆ±»Î¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¡£ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÂÖ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¿¼¹ï²½¤·¡¢¼Õºá¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥à¥¹¥¯¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖÁþ°¤äÅ¨°Õ¤òÀú¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤òÉî¿«¤·¤¿¡×ºá¤ÇÎ¾¼Ô¤òÍºá¤È¤·¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ë80»þ´Ö¡¢¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ë85»þ´Ö¤Î¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤ÏÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Î¼ÕºáÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£°äÂ²¤Î¿´ÄË¡ÄÆóÅ¾»°Å¾¤·¤¿µëÉÕ¶â¤Î¹ÔÊý
¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤ÈÊÛÌÀ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¼»Î¤Î»àË´Êä½þ¶â¤òÁÀ¤¤¡¢·Á¤Ð¤«¤ê¤Î·ëº§À¸³è¤òÌÜÏÀ¤à¥±¡¼¥¹¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
ºòÇ¯8·î¡¢¥â¥¹¥¯¥ïÆîÅìÉô¤ÎÄ®¤Ç27ºÐ¤ÎÊ¼»Î¤È22ºÐ¤Î½÷À¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¤·¤¿¡£¤À¤¬ºÛÈ½µÏ¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤Ï¤ï¤º¤«11Æü´Ö¡£Ê¼»Î¤Ï¤¹¤°¤ËÁ°Àþ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¿ô¥«·î¸å¡¢¤ä¤Ï¤êÉÔ¼«Á³¤ÊÅÀ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Ê¼»Î¤ÏÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æº£Ç¯2·î¡¢ºÛÈ½½ê¤Ïº§°ù¤ÏÌµ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¡¢°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ´ü´Ö¤ò1¥«·î¤ÈÄê¤á¤¿¡£
È½·è¤«¤é2½µ´Ö¸å¡¢Ê¼»Î¤Ï¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ÎÁ°Àþ¤ÇÀï»à¤¹¤ë¡£½÷À¤¬º§°ùÌµ¸ú¤Ø¤Î°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì»þÅª¤Ë½÷À¤¬Êä½þ¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢Ê¼»Î¤Î°äÂ²¤¿¤Á¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Êì¿Æ¤ÏÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢½÷À¤¬Ã»¤¤·ëº§´ü´ÖÃæ¤ËÉÔÄç¤òÆ¯¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Â©»Ò¤Î»à¤«¤é¶âÁ¬ÅªÍø±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¼»Î¤Î»à¤«¤é1¥«·î¸å¤Î4·î¡¢½÷À¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ¼»Î¤È¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤È¤Þ¤Àµ¿¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢·ëº§À¸³è¤Ïµ¶Áõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
6·î¡¢½÷À¤ÏºÛÈ½¤ÇÇÔÁÊ¡£Êä½þ¶â¤Î¼õµë¸¢¤ò剝Ã¥¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬¥í¥·¥¢¼Ò²ñ¤òÏÄ¤Þ¤»¤¿
Áê¼¡¤°»öÎã¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥·¥¢µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¹õ¤ÎÌ¤Ë´¿Í¡×¤òµ¬À©¤¹¤ëË¡°Æ¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤à¡£2025Ç¯²Æ¡¢¥Ö¥ê¥ã¥ó¥¹¥¯½£¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï¡¢·ëº§¤òº¾µ½Åª¤Ê¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Ë¡¤Ë¤è¤ëÂÐ½è¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢¥ó¥é¥¤¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¼±¡¤Î¥Ë¡¼¥Ê¡¦¥ª¥¹¥¿¥Ë¥ÊµÄ°÷¤Ï¡Öµ¶Áõ·ëº§¤ÏË¡ÅªÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ»ÆÁ¤ÎÌäÂê¤À¡£¼Ò²ñÅªÈóÆñ¤¬Í£°ì¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ»ÆÁ¤òÎ©Ë¡¤Çµ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£·ëº§¤·¤¿2¿Í¤¬¿¿¤Ë°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Ã±½ã¤Ë·ëº§´ü´Ö¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÉÔÀµ¤¬²£¹Ô¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Á°Àþ¤Ç¤Î¿¼¹ï¤ÊÊ¼»ÎÉÔÂ¤À¡£¥í¥·¥¢Åö¶É¤ÏÆþÂâ·ÀÌó¤Ø¤ÎµëÉÕ¶â¤ò°ú¤¾å¤²Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â³Û¤Î»àË´µëÉÕ¶â¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤à»öÎã¤¬Â¿È¯¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æº¾µ½¤äºñ¼è¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
¥é¥¸¥ª¥Õ¥ê¡¼¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ï¹ñÆâ¤ÇÊ¼»Î¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ò¾Î¤¨¡¢¡Ö±ÑÍº¤ÎºÊ¡×¤È¸Æ¤Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤äÍ¿ÅÞµÄ°÷¤é¤ÏÊ¼»Î¤ÎºÊ¤äÊì¤ÈÄê´üÅª¤ËÌÌ²ñ¤·¡¢¿ÆÀ¯ÉÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¤À¤¬¡Ö¹õ¤ÎÌ¤Ë´¿Í¡×¤Î²£¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë¿å¤òº¹¤¹·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤Ë¿Ô¤¯¤·¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿Ê¼»Î¤ÎºÊ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï¡¢°ì³µ¤ËÈþÃÌ¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼°÷¤¬ÉÔÂ¤¹¤ëº£¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¼»Î¤ä¤½¤ÎºÊ¤òÈþ²½¤·¡¢»Ö´ê¼Ô¤òÊç¤ê¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÎÌÆ°°÷¤Ë¤ÏµëÉÕ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê·ëº§º¾µ½¤¬²£¹Ô¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÊ¼»Î¤ä¤½¤ÎºÊ¤Î¿ÀÏÃÀ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÈéÆù¤Ê¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¡¤ÇºÛ¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÏÄ¤ß¤¬¥í¥·¥¢¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ê¤¢¤ª¤Ð¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£6Ç¯´Ö¤Î¶È³¦·Ð¸³¤Î¤Î¤Á¡¢2010Ç¯¤«¤éÊ¸É®¶È¤ËÅ¾¿È¡£µ»½ÑÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½ÑËÝÌõ¤Û¤«¡¢IT¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ë