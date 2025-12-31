¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ°¤Î»þ´ü¡×¤ò·Þ¤¨¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¤¬¡¢2026Ç¯¤â²¼¤êºä¤¬Â³¤¯¤È¸À¤¨¤ë°¥¤·¤¤ÍýÍ³
1000Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Ï¥¼¥íËÜ
2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Ï¶½¹Ô¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ÎÉÔºß¤ÎÃæ¤Ç¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ°¤Î»þ´ü¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥³¥í¥Ê¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°Ê¸å¤Î¶½¹ÔÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ëÅê»ñ°à½Ì¤ÈÀ½ºîËÜ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤¿º£Ç¯1Ç¯´Ö¡¢±Ç²è´Û¤ÇÉõÀÚ¤ê¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤20ËÜÍ¾¤ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢´ÑµÒÀêÍÎ¨¤Ï41.4%¤Ç´ØÏ¢Åý·×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2010Ç¯°Ê¸åºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö´ÑµÒ¿ô¤Ï¿É¤¦¤¸¤Æ1²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¤â16%¤Û¤É¸º¤ê¡¢1000Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿±Ç²è¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö0ËÜ¡×¤òµÏ¿¤·¡¢100Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿±Ç²è¤â¤ï¤º¤«12ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ø´Ú¹ñ±Ç²è¿¶¶½±¡¡Ù¤¬¸ø³«¤·¤¿2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ±Ç²è³¦·è»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î25Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡Ö¶½¹ÔTOP10¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¤Ï¤¿¤Ã¤¿3ºîÉÊ¤À¤±¤À¡£
564Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¼ç±é¤Î¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ø¥¾¥ó¥ÓÌ¼¡Ù¤¬3°Ì¡¢¥æ¡¦¥Ø¥¸¥ó¡¢¥«¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥ë¼ç±é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÊª¡ØÌîÅÞ¡Ê¥ä¥À¥ó)¡Ù¤¬337Ëü¿Í¤Ç7°Ì¡¢µð¾¢¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤Î¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡Ù¤¬294Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Æ9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢ÉõÀÚ¤ê1¥ö·î¤Ç700Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤Æ¶½¹Ô¼ÀÁö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØF1®¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë/¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¤Î5ºîÉÊ¤¬TOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤ÎÌö¿Ê¤âÌÜÎ©¤Á¡¢¡Ö·à¾ìÈÇµ´ÌÇ¤Î¿Ï:Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡×¡Ê568Ëü¿Í¡Ë¤È¡Ö·à¾ìÈÇ¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó:¥ì¥¼ÊÔ¡×¡Ê342Ëü¿Í¡Ë¤¬2°Ì¤È5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ±Ç²è¤Îº£Ç¯1Ç¯´Ö¤Î´Ú¹ñ±Ç²è´Û³¹¤Î´ÑµÒÀêÍÎ¨¤ÏÎòÂåºÇ¹â¤ÎµÏ¿¤Î15%¤Ç¡¢5Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï´ÑµÒÀêÍÎ¨¤¬1%¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌö¿Ê¤È¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤È¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â´Ú¹ñ´ÑµÒ¤«¤éÎÉ¤¤È¿±þ¤òÆÀ¤¿¡£
Æ±Ì¾¤Î¥²¡¼¥à¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Êª¤Î¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ï45Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ËÉõÀÚ¤ê¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è1°Ì¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤Ê¤É¤Î½Ð±é¿Ø¤¬3²ó¤âË¬´Ú¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î°§»¢¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤ÆºÇÂ¿´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤Ç19Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¾ÏÀ²È¤È´ÑµÒ¤Î¹¥É¾¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÀÚ¼Â¤ÇÈþ¤·¤¤¡×(¥Ñ¥¯¡¦¥Ô¥ç¥ó¥·¥¯)¡¢¡ÖºÇ¶á20Ç¯´Ö¸«¤¿ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÃÇÁ³ºÇ¹â¡×(¥Õ¥¡¥ó¡¦¥è¥ó¥ß)¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤è¤êÂç¤¤¤·Ý½Ñ¤ÈÀ¤³¦¤è¤ê½Å¤¤ÉñÂæ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤Ò¤ä¤ê¤È¤·¤Æµõ¤·¤¯¡×(¥¤¡¦¥É¥ó¥¸¥ó)¤Ê¤ÉÉ¾ÏÀ²È¤¿¤Á¤ÎÀä»¿¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö·Ý½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Î±Ç²è¤À¡×¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¤é¤·¤¤±Ç²è¤ò¸«¤¿¡×¡¢¡Ö±Ç²è»Ë¤ËÂç¤¤ÊÌ¾Á°¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ±Ç²è¤Î²«¶â´ü¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿ÆüËÜ±Ç²è¡×¡¢¡Ö3»þ´Ö¤Î´Ö¡¢¤è¤½¸«¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉË×Æ¬¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ´ÑµÒ¤Î¹¥É¾¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£
¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¤ÎÉé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë
¤³¤³¿ôÇ¯´ÖºÇ°¤Î»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÇÔ¼Ô¤Î°½Û´Ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
2019Ç¯¡¢Åý·×¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î1¿ÍÅö¤êÇ¯Ê¿¶Ñ±Ç²è´ÑÍ÷²ó¿ô¤Ï4.37²ó¤ÇÁ´À¤³¦1°Ì¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡ÁÈ¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤¬ÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼ø¾Þ¼°¤Ç4´§²¦¤òÀÊ´¬¤·¡¢À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿±Ç²èÂç¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2020Ç¯¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¡ÊOTT¡Ë¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤òË¬¤ì¤ë´ÑµÒ¤¬µÞ¸º¤¹¤ë¡£
Âç´ë¶ÈÃæ¿´¤Î´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò¤ÈÇÛµë²ñ¼Ò¤¬¡¢¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«ÈÈºáÊª¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë°ÂÁ´¤Ê±Ç²è¤Ð¤«¤ê¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÀ½ºîËÜ¿ô¤Ï¸º¤ë°ìÊý¡¢¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤À¤±¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢Â¿ÍÍÀ¤È¼Á¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç´ÑµÒ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤º¡¢À½ºîÅê»ñ¤Ï¤è¤ê°ìÁØ°à½Ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
´íµ¡¤Ï±Ç²è»º¶ÈÁ´ÈÌ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î3Âç¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹±Ç²è´Û¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ØCGV¡Ù¡¢¡Ø¥í¥Ã¥Æ¥·¥Í¥Þ¡Ù¡¢¡Ø¥á¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹½Â¤Ä´À°¤òÃÇ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯5·î¤Ë¹çÊ»¤ò¸ø¼°È¯É½¤·¤¿¶È³¦2°Ì¤Î¥í¥Ã¥Æ¥·¥Í¥Þ¤È3°Ì¤Î¥á¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Âç¡¹Åª¤Ê¹½Â¤Ä´À°¤òÍ½¹ð¤·¡¢¶È³¦1°Ì¤ÎGCV¤â4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´õË¾Âà¿¦¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¡£2025Ç¯¤À¤±¤Ç3¼Ò¤Î±Ç²è´Û¤Î¤¦¤Á20¥õ½ê¤¢¤Þ¤ê¤¬ÊÄ´Û¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Ç¡Ö»Ô¾ìÊø²õ¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬¸øÁ³¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
2026Ç¯¤Ï¹¹¤ËÍî¤Á¹þ¤à¡ª¡©
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç´ë¶ÈÃæ¿´¤Î´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤ÎÂÎ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹ÆÈÎ©±Ç²è¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÈÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤ÎÉü¶½¤ò¡ÖÌÏÈÏ²òÅú¡×¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÐºÑÀìÌç»æ¤Î¡Ø´Ú¹ñ·ÐºÑ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯¤ËÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆÈÎ©±Ç²è¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤ÇÈ¤¬ÄêÃå¤·¡¢À¤Âå¸òÂå¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤ÎÀ®¸ù¡×¤òÆüËÜ±Ç²èÉü¶½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆºÇ¶á´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢É¾ÏÀ²È¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¹¥É¾¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¤Î»°Âð¾§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤ÎßÀ¸ýÎµ²ð¡¢¡ØSUPER HAPPY FOREVER¡Ù¤Î¸Þ½½Íò¹ÌÊ¿¤Ê¤É¡¢ÆÈÎ©±Ç²è³¦¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¾¦¶È±Ç²è³¦¤Ç¤â³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤´ÆÆÄ¤¿¤Á¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈæ¤Ù¡¢¡Ö´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Ç¤ÏÅê»ñ¤äÇÛµë¤¬´í¸±²óÈò¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤»¤¤¤ÇÆÈÎ©±Ç²è¤äÃæ¾®µ¬ÌÏ±Ç²è¤Î·à¾ì¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç¼ê´ë¶ÈÃæ¿´¤ÎÀ©ºî´Ä¶¤¬¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤¬À®Ä¹¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±Ç²è¤¬À½ºî¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤À¡£¡Ê¡Ö²¼¤êºä¤Ë¾è¤Ã¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¸åÂà¤«ºÆ·ú¤«¡ÁÊø²õ´íµ¡¤ÎK¥à¡¼¥Ó¡¼¡×12·î6Æü¤ÎÅÅ»ÒÈÇµ»ö¡Ë
¡Ø¥·¥Í21¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²èÀìÌç»ï¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¡Ù¤Î¿ÇÃÇ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ä¡¢¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î¤ò°é¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡ÊÆüËÜ¤Ï¡ËßÀ¸ýÎµ²ð¡¢»°Âð¾§¤Ê¤É¿·¤·¤¤À¤Âå¤ÎÆÈÎ©·Ý½Ñ±Ç²è´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬Ìö¿Ê¤·¡¢Âç½°±Ç²è¤ÎÈÇ¿Þ¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤ëÄ·Ìö¤¬µ¯¤¤¿¡£À¤³¦±Ç²è³¦¤Ç¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëK¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ê´Ú¹ñ±Ç²è¡Ë¤Î¶õÇò¤òÆüËÜ±Ç²è¤¬¹¶·âÅª¤ËËä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤òÁ¢¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆüËÜ¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤À¡×¡Ê¡ÖÂç½°±Ç²è¤Î¶õÀÊ¡¢ÆÈÎ©±Ç²è¤¬Ëä¤á¤¿···¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡Ø¶½¹Ô¸ø¼°¡Ù¡×12·î26Æü¤ÎÅÅ»ÒÈÇµ»ö¡Ë
ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¶É¤ÎSBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Î¼çÍ×ÉôÌç¤Ë´Ú¹ñ±Ç²è¤Ï¤¿¤Ã¤¿1ËÜ¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ï6ËÜ¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ±Ç²è³¦¤¬Á¢¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡ÁÈ¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¤Î»þÂå¡Ù¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾¦¶È±Ç²è¤ÎÂç¼ºÇÔ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Ç¤Ï¡Ø´é¡Ù¡Ê¥è¥ó¡¦¥µ¥ó¥Û´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡ØÀ¤³¦¤Î¼ç¿Í¡Ù¡Ê¥¦¥ó¡¦¥¬¥¦¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÎ©±Ç²è¤¬´üÂÔ°Ê¾å¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö´õË¾¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ØÀ¤³¦¤Î¼ç¿Í¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î±Ç²èº×¤Ç4´§²¦¤òÁí¤Ê¤á¤·¤Ê¤¬¤éÆÈÎ©±Ç²è¤Î¶½¹Ô¿·µÏ¿¤Î18Ëü´ÑµÒ¤òÆ°°÷¡¢¥æ¥ó¡¦¥¬¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤ÎÀµÇ°¾ì¤ò¸þ¤±¤Æ´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Î»à³è¤ò¤«¤±¤¿ÊÑ²½¤È³×¿·¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
