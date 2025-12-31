¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè19Àá ¥Ðー¥ó¥êー vs ¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè19Àá ¥Ðー¥ó¥êー¤È¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î31Æü04:30¤Ë¥¿ー¥Õ¡¦¥àー¥¢¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ðー¥ó¥êー¤Ï¥ë¥à¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¥ä¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þー¥«¥¹¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥´ー¥É¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥è¥¢¥Í¡¦¥¦¥£¥µ¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ïー¥Ù¥¤¡¦¥Ðー¥ó¥º¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î2Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë7Ê¬¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥è¥¢¥Í¡¦¥¦¥£¥µ¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
15Ê¬¡¢¥Ðー¥ó¥êー¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Þ¥¥·¥à¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Ù¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ð¥·ー¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥êー¥º¡ÊDF¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
23Ê¬¡¢¥Ðー¥ó¥êー¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥íー¥ì¥ó¥È¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-2¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-2¤È¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
72Ê¬¡¢¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ïー¥Ù¥¤¡¦¥Ðー¥ó¥º¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Þー¥Õ¥£ー¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
74Ê¬¡¢¥Ðー¥ó¥êー¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ë¥à¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ê¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ëー¥ó¥éー¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
79Ê¬¡¢¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥è¥¢¥Í¡¦¥¦¥£¥µ¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥È¥á¥¤¥É¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
80Ê¬¡¢¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥´ー¥É¥ó¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥é¥à¥¸ー¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
88Ê¬¡¢¥Ðー¥ó¥êー¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ì¥¹¥êー¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯¡ÊMF¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥·¥å¥ìー¡¦¥Ðー¥ó¥º¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥ì¥¾ー¥ë¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+3Ê¬¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-3¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬1-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ðー¥ó¥êー¤Ï28Ê¬¤Ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©ー¥«ー¡ÊDF¡Ë¡¢32Ê¬¤Ë¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï28Ê¬¤Ë¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
