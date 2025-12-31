ÇµÌÚºä46¡¦²ì´îÍÚ¹á¡¢¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬¡¢NHK¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢12·î31Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿ÇµÌÚºä46¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡ÖSame numbers¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë²ì´îÍÚ¹á¤Ë¡Ö¹ÈÇò¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¡£
²ì´î¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢Êú¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡Ö½ÐÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø½ª¤ï¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿·Ç¯¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï³§¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿ÇµÌÚºä46¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡ÖSame numbers¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë²ì´îÍÚ¹á¤Ë¡Ö¹ÈÇò¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¡£
²ì´î¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢Êú¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡Ö½ÐÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø½ª¤ï¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿·Ç¯¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï³§¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£