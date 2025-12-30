今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、ヒーター前に集合した猫ちゃんたちの様子。ヒーターの熱を独占するように、前に立ちふさがったみたいです。投稿はXにて、14.5万回以上表示。8000件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：『部屋が暖まらない…』ヒーターの前を見ると→猫たちの可愛すぎる様子】

部屋がね…暖まらないんですよ…

今回、Xに投稿したのは「みつめーもなか」さん。登場したのは、3匹の猫ちゃんたちです。

寒い季節、とっても頼りになるヒーター。暖かい風が部屋中に行き渡ることでツラい寒さを乗り切れる心強い存在です。そんなヒーターでしたが、今回、その温風を独占する存在が出現した模様。そう…猫ちゃんたちです。

猫ちゃんたちは、温風が出ているヒーターの前を占領。そのまま居座ったようです。結果、部屋は十分暖まらず…。人間が過ごすスペースには温風は届かなかったそうです。

ですが、ヒーター前にいる猫ちゃんたちはしっかり暖まったとのこと。投稿主さんによると、今回の光景は日常茶飯事、冬の風物詩と化しているみたいです。

ヒーター前に集合する猫ちゃんを見て心温まったX民たち

ヒーターの前に集合し、暖かい風を独占していた猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、「3にゃんはあったかそうですね」「でもね、心はあったまるんですよ」「ストーブの前が大人気ですね」「ヒーター前大集合」「この状態だとみんなに暖を吸収されてしまうのかな」などの声が多く寄せられていました。きっと、たくさんの方が今回の投稿を見て、笑って、心が温まったことでしょう。

Xアカウント「みつめーもなか」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛い猫ちゃんたちばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「みつめーもなか」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。