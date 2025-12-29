倉野コーチが千賀＆前田悠とばったり遭遇したことを報告

ソフトバンクの倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手） が29日までに自身のインスタグラムを更新。かつて、ソフトバンクに在籍したメッツの千賀滉大投手とばったり再会したことを報告した。

倉野コーチは2007年限りで現役を引退し、その後は古巣ソフトバンクのコーチに就任。2011年には3軍の投手コーチを務め、育成選手だった千賀を育てた。2021年限りでチームを一度退団し、米国にコーチ留学。2024年から古巣に復帰した。

千賀は2022年オフに海外FA権を行使し、メッツへ移籍。1年目から12勝を挙げた。今オフは日本に帰国しており、古巣ソフトバンクの球団施設で前田悠伍投手、杉山一樹投手らと練習を行なっていた。

倉野コーチはこの日、自身のインスタグラムで「すごい偶然!! 同じ飛行機だった」と千賀、前田悠との3ショット投稿。3人はソフトバンクの背番号「41」を背負ったという共通点もある。「年末年始も休みなくトレーニング!! 超期待」とかつてのエースと未来のエース候補にエールを送っていた。（Full-Count編集部）