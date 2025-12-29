ETF売買動向＝29日大引け、全銘柄の合計売買代金2817億円 ETF売買動向＝29日大引け、全銘柄の合計売買代金2817億円

29日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比11.9％減の2817億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.7％減の1548億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジなし） <2247> 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 <2085> 、ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ <2014> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ <2524> など53銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.37％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> が3.23％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> は3.66％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <487A> は3.01％安と大幅に下落した。



日経平均株価が223円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金972億2400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は983億4500万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が170億5300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が112億7400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が84億8900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が77億5800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が50億3400万円の売買代金となった。



