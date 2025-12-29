シンガポールで近藤健介とバッタリ

今季限りで現役を引退した中田翔氏が29日、自身のインスタグラムを更新。旅先のシンガポールで、日本ハム時代のチームメートであるソフトバンクの近藤健介外野手と遭遇したことを報告した。驚きの再会にSNS上のファンからは「奇跡」「すごすぎます！」といった驚きの声が相次いでいる。

中田氏は自身のSNSで「シンガポールでまさかの遭遇!!笑 こんな偶然ある？」と綴り、近藤と笑顔で並ぶ写真を公開。ハッシュタグには「コンちゃん」と添え、かつての戦友との再会を喜んだ。投稿された写真では、南国の雰囲気を感じさせる装いの2人がリラックスした表情を見せており、プライベートでの親密さがうかがえる。

日本ハム時代には3度の打点王に輝き、2016年には不動の4番として日本一に貢献。その後、巨人、中日と渡り歩き、今季限りでユニホームを脱いだ。一方の近藤は2011年にドラフト4位で日本ハムに入団。中田氏が2021年に移籍するまで、約10年間にわたって主軸としてともにプレーした間柄だった。

日本から遠く離れた地でのまさかの再会に、SNS上のファンは敏感に反応。「思わぬサプライズでしたね」「私も翔君に偶然会いたい」「えっ!? シンガポールでそんな偶然すごすぎます！」「マジスゴい」「すごい偶然ですね！」「偶然に会えたのスゴー」「凄すぎますー！ めっちゃ面白いですね」「スゴすぎる」「奇跡」といったコメントが寄せられ、師弟コンビの絆を感じさせる一幕に大盛り上がりだった。（Full-Count編集部）