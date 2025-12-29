TBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の公式Xにて、宮舘涼太（Snow Man）のオフショットが公開され、ファンの注目を集めている。

【画像】“キョトン顔”の宮舘涼太／サングラス×コートで大人ムード漂う宮舘涼太／セリーヌのアイテムを取り入れた宮舘涼太の私服コーデ

■宮舘涼太がシンプルニット姿で見せた素の表情

公開された写真には、ラジオブース内でマイクの前に座る宮舘の姿が収められている。前髪を下ろしたふんわりとしたパーマヘアに、CELINE（セリーヌ）のグレーニットを合わせたシンプルなスタイル。上質な素材感が際立ち、宮舘の端正な雰囲気を引き立てている。

ガラスの向こう側で口をわずかに開いた“キョトン顔”も印象的。思わず驚いたような表情からは、肩の力が抜けた自然体の魅力が伝わり、リラックスしたスタジオの空気感が感じられる。

■サングラス×コートで一転、大人ムード漂う別ショットも

別の投稿では、サングラスをかけ、コートを羽織った姿も公開された。落ち着いた色味のアウターをさらりと着こなし、ラジオブースでの柔らかな表情とは一転して、ぐっと大人びたムードに。番組ロゴのボードを手にした立ち姿からは、宮舘らしい気品と余裕が漂う。

シンプルなニット姿と、サングラスを効かせたコートスタイル。対照的なふたつの表情を自然に見せる宮舘の振れ幅の広さが、あらためて際立つ投稿となった。

SNSでは「キョトン顔かわいすぎる」「保護案件」「ミーアキャットみたい」「シンプルなニット最強」「シンプルな服装の舘様にキュンとした」といった声が相次いで寄せられている。

■セリーヌのアイテムを取り入れた宮舘涼太の私服コーデ