佐藤栞里「マジでやばい」、飛行機で「通路側に所さん、真ん中私で、窓側にさんまさん」

モデル・タレントの佐藤栞里（35歳）が、12月28日に公開されたポッドキャスト番組「さとしおあちぇとぺぺ」（オールナイトニッポンPODCAST）に出演。飛行機で所ジョージ、明石家さんまの間に座ったと語った。



佐藤栞里が、レギュラー出演しているバラエティ番組「笑ってコラえて！新春3時間スペシャル」（日本テレビ系）で、正月恒例のゲストである明石家さんま、番組MCの所ジョージと共に大分で収録を行ったという。



佐藤は「帰りの飛行機がね、3人席の席順が、通路側に所さん、真ん中私で、窓側にさんまさんっていうとんでもない席だったんです。これさ、生きててある？ いや、ないよね。こんな奇跡みたいな。本当に右耳でさんまさんの声を聞く、で、左耳で所さんの声を聞くっていう状態で、もちろんこれはカメラは回ってないんですね。この3人席はマジでやばい」と語った。