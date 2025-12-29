ドル円156.30円台、日銀意見受けた円買い一服 政府慎重で利上げ確率高まらず ドル円156.30円台、日銀意見受けた円買い一服 政府慎重で利上げ確率高まらず

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円156.30円台、日銀意見受けた円買い一服 政府慎重で利上げ確率高まらず



日銀12月会合の主な意見は追加利上げに前向きな意見が目立った。



日本の実質政策金利は群を抜いて世界最低水準。

0.75%に引き上げた後も実質金利は大幅なマイナス。

ビハインドザカーブになることを回避すべく着実な利上げが望ましい。

これまでの利上げで経済物価への影響ほとんどない、中立金利水準までかなりの距離がある。



ややタカ派な意見が目立ったことから、一時円買いが進みドル円は156.06円まで下落した。ただ、政府は慎重な姿勢を示している。

内閣府から「設備投資や企業収益等の今後の動向を十分注視する必要がある」との意見が出た。そのため日銀の早期利上げ確率は高まっていない。

外部サイト