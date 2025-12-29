ABEMAは、「大みそかだよ！ドラえもん1時間スペシャル」の放送を記念し、「ドラえもん」特設チャンネルを期間限定で開設する。開設は29日10時から31日まで。

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

特設チャンネルでは、TVアニメのエピソードに加え、「映画ドラえもん」から厳選した10作品を無料放送する。

TVアニメの放送例として、「もうすぐネズミ年だよ、ドラえもん」「のび太に恋した精霊」「ケガワリング」「クリスマスきらきら大作戦」「雪だるまが町にやってきた」などを挙げている。

映画は、「映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館」「映画ドラえもん 新・のび太の大魔境～ペコと5人の探検隊～」「映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記」「映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生」「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」「映画ドラえもん のび太の宝島」「映画ドラえもん のび太の月面探査記」「映画ドラえもん のび太の新恐竜」「映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021」「映画ドラえもん のび太と空の理想郷」。

また、チャンネルの開設を記念したプレゼントキャンペーンも実施する。ドラえもん公式XとABEMAアニメ公式Xをフォローし、29日に投稿される投稿をリポストすると、抽選で3人に「ドラえもん ドラめくり2026」をプレゼントする。応募締め切りは2026年1月5日。