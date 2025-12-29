豪華芸人たちが大集結！今年のテーマは「世間とのズレ」！？

愛すべき芸人たちの“どうでもいい”真実を暴き出す！

M-1王者・たくろう、ファイナリストのドンデコルテ、豪快キャプテンも登場！

今年もABCテレビでは2025年の年末特別番組として『八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025』を放送する。1986年の「ナイトinナイト」時代から続き、関西の年末には欠かせない生放送として定着した本番組。今年もM-1・THE SECOND・THE Wなどの賞レース王者やファイナリストをはじめ、超人気芸人たちがスタジオに集結し、爆笑の「楽屋ニュース」をお届けする。

2025年のテーマは「これぞ芸人の“リアル”！ 楽屋だけの重大ニュース」

今年のテーマは、世間のニュースと芸人界の関心事の“ズレ”を楽しむこと。 世間が「大阪・関西万博」や「総理大臣」の話題で持ちきりの中、楽屋では全く違う話題で持ちきり！？

単なる暴露やタレコミではなく、世間がいかに重大なニュースで騒ごうとも、平和で“知らんがな”な話題に夢中になっている「愛すべき芸人界隈の真実」が浮き彫りに！

月亭八方師匠は「伝説の謎」に迫る！

新企画「八方師匠が追う！“伝説の楽屋写真”の謎」： よしもとの楽屋に眠る、芸人界で話題の「謎写真」「おもしろ写真」 。その真相を究明すべく、八方師匠がNGK（なんばグランド花月）の楽屋へ突撃！

名物コーナー＆新企画も目白押し！

番組の「魂」である名物コーナーに加え、注目の新コーナーも登場。予測不能な生放送が展開される！

＜※放送内容は変更の可能性あり＞

◆世界一どうでもいい楽屋ニュース（ケンドーコバヤシ）

◆2025年楽屋ニュースあるあるソング（レイザーラモンRG）

◆スカシ課ポリス（ちょんまげラーメン田渕）※一度トライアルした企画が待望の復活



「八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025 万博級の国宝ネタでエッホエッホ倍倍FIGHT! SP」

12月29日（月）夜11時10分～深夜2時30分 生放送（関西ローカル）

放送後、TVerにて配信

出演者：

月亭八方、今田耕司、ちゃらんぽらん冨好、西川忠志、川畑泰史、ケンドーコバヤシ、小籔千豊、

サバンナ・八木、浅越ゴエ、すっちー、レイザーラモン RG、森田まりこ、笑い飯・西田、ダイアン・津田、スマイル、女と男・市川、ダブルアート、ツートライブ、ちょんまげラーメン・田渕、コロコロチキチキペッパーズ、

ネイビーズアフロ・みながわ、カベポスター・浜田、たくろう、小林ゆう、フースーヤ、エルフ、オーサカクレオパトラ、

爛々・萌々、重谷ほたる、豪快キャプテン、ドンデコルテ ほか