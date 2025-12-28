年末年始にホテルに2日以上泊まる人もいると思います。ホテル連泊時に悩みがちなことについて、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ」 これがホテル連泊時にありがちな“悩み”3選です！

公式TikTokアカウントでは「ホテルの連泊あるある」というタイトルの動画を公開。この動画では、ホテルの連泊時に宿泊客が悩みがちなこととして「タオル、ゴミ、ベッドなどどこまで清掃してもらえるか分からず悩む」「貴重品を置く場所にとても悩む」「ゴミ袋が小さくて入らないゴミをどこに置いておくか悩む」などを紹介しています。

この投稿に対して、SNS上では「連泊は2日に一回のペースで清掃入ってもらう」「連泊はそのままじゃないの？」「ゴミはコンビニ袋など持参したり、多いゴミはゴミ箱横に置かせてもらっています」「ゴミはゴミ箱の上に置いてる。スーツケースとかでかすぎるやつはこれは廃棄してくださいって紙貼った」などの声が上がっています。

もしホテルの連泊時に清掃やゴミの置き場所などについて分からないことがあったら、ホテルの従業員に確認してみてはいかがでしょうか。