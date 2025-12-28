MLB公式サイトが「2025年における各チームの最長ホームラン」紹介

ドジャースの大谷翔平投手は、今季も豪快な本塁打で沸かせた。そのパワーはMLBでも屈指だが、MLB公式サイトが「2025年における各チームの最長ホームラン」を紹介すると、その中で“大谷超え”が6人もいるという結果になった。

ドジャースの1位は大谷が10月17日（日本時間18日）のブルワーズ戦で放った一発。4回2死の第3打席、右腕パトリックから放った場外弾は、打球速度116.9マイル、角度33度、飛距離469フィート（約142.9メートル）を計測した。大谷はこの試合で1試合3本塁打を放ち、投げては6回0/3を無失点、10奪三振。投打で衝撃をもたらした。

しかし他球団にも強者たちは多い。アスレチックスの1位に輝いたニック・カーツは、9月13日（同14日）のレッズ戦で493フィート（約150.27メートル）を記録し、今季メジャー最長飛距離となった。エンゼルスでは、マイク・トラウトが9月20日（同21日）のロッキーズ戦で485フィート（約147.83メートル）を放っている。

またツインズではバイロン・バクストンが6月11日（同12日）のレンジャーズ戦で放った479フィート（約145.99メートル）、ダイヤモンドバックスはコービン・キャロルが8月17日（同18日）のロッキーズ戦で放った474フィート（約144.48メートル）、タイガースはライリー・グリーンが8月26日（日本時間27日）のアスレチックス戦で放った471フィート（約143.56メートル）、パイレーツはアレクサンダー・カナリオが8月31日（同9月1日）のレッドソックス戦で放った471フィート（約143.56メートル）が挙げられている。

ドジャースの今季最長飛距離弾として君臨する大谷だが、エンゼルス時代の“盟友”トラウトら、6人もの大砲がさらに豪快なアーチを放っていた。（Full-Count編集部）