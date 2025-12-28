「東埼玉道路」延伸から半年 次の延伸も準備もバッチリ？

埼玉県で国道4号のバイパスとなる「東埼玉道路」が2025年6月1日に延伸開通してから半年、さらなる延伸区間の工事が進捗しています。一部では縁石などの構造物が目に見えて出てきています。

東埼玉道路は埼玉県八潮市の外環道（国道298号）から北進し、春日部市へ至る計画の道路で、国道4号バイパスのさらにバイパスにあたります。

沿道には国内最大級のショッピングモールである「イオン越谷レイクタウン」が立地しています。また、巨大な中央分離帯などに今後、高架の自動車専用部が設けられる計画で、外環道に直結するNEXCO東日本の有料道路となる見込みです。

その地上の一般部は2025年6月1日、吉川市内からさらに北へ3.8km延伸し、松伏町まで延びました。越谷市北部や、江戸川を挟んで接する千葉県野田市方面からレイクタウンにも行きやすくなっています。

外環道から専用部を延ばす事業も進められていますが、こちらはまだまだ先。目に見えて進んでいるのは、一般部の春日部までの延伸工事です。すでに開通区間の末端の標識も「←春日部」という部分がシールで隠されており、いつでも剥がせる状態になっているのがわかります。

国道4号につなげないと意味ない？

整備主体である国土交通省北首都国道事務所は2025年12月4日、吉川−松伏区間の開通3か月後の交通状況を発表しました。

これによると、開通区間周辺の「赤岩」交差点（松伏町）では交通量が10％減少し、渋滞長が710mからゼロになったほか、既存部の「レイクタウン北」交差点（越谷市）では12時間交通量が900台増えるなど、周辺道路からの交通が転移していることが伺えます。

しかし、肝心の国道4号現道については、東埼玉道路の開通区間から離れていることもあり、「交通量は大きな変化がなく、交通の転換が図られていない」と結論づけられました。「国道4号の混雑緩和に向け、引き続き今回開通区間〜国道4号接続間の整備を進める」としています。

ただ、東埼玉道路の春日部までの延伸部は、計画図を見ると、ちょっと不思議なところがあります。

「東埼玉道路連絡線」ってなんだ？

春日部までの延伸区間は延長4.9km。計画図を見ると、農地の中を盛土で突き進み、中川を渡ったのち、末端部で“二又”に別れ、国道4号とは中川の南北2か所で接続することとなっています。そのポイントが500m強しか離れていないのは不可解です。



東埼玉道路の6月開通区間。交通量はそれほど多くない（乗りものニュース編集部）



このうち南側（右岸）の接続ポイントへの道は「東埼玉道路連絡線」と呼ばれており、いわば支線になります。これで国道4号の「豊野工業団地」交差点へ十字で接続します。

東埼玉道路連絡は当初、専用部のランプとして作る予定だったといいますが、豊野工業団地の造成を受け、先行開通させることが2020年の事業評価で明かされています。こちらはすでに橋台などもできています。

一方、中川北側（左岸）の接続ポイントは東埼玉道路の本線にあたり、国道4号にV字の線形で取りつくことになります。しかし、工事が進んでいる気配がありません。

北首都国道事務所によると、次は「東埼玉道路連絡線」を先行開通させる形で国道4号への接続を果たすそうです。“本線”にあたる中川北側への接続ポイントは、「専用部の側道」として、専用部の建設時に整備する計画だそうです。

東埼玉道路はさらに、国道4号と重複する形で国道16号と交わる「庄和IC」まで計画線が引かれていますが、こちらは専用部のみを延ばす見込みだそうです。その際には「国道4号の拡幅が必要になると思われる」とのことですが、専用部は松伏（浦和野田線）までしか事業化されておらず、国道4号春日部までの具体化はまだ先と見られます。

春日部までの延伸部は、2025年3月末時点で用地取得率98％となっており、100％取得も時間の問題と考えられます。

農地を貫く盛土部以外で大きな構造物としては、本線が中川を渡る橋梁が挙げられます。こちらはまだ基礎工事にも着手していないものの、入札が順調に進み、工事契約ができれば進められる状態だそうです。