コストコに登場したベッツを地元メディアが紹介

ドジャースのスーパースターが、“まさか”の場所に降臨した。ムーキー・ベッツ内野手がロサンゼルスの倉庫型スーパー「コストコ」に登場。買い物客で賑わう店内に現れた大物の姿に、ファンからは「なんだって??」「どこのコストコだ？」と驚きと興奮の声が殺到している。

地元メディア「ドジャース・ネーション」などによると、ベッツはロサンゼルスのマリナ・デル・レイにあるコストコを訪問。テキーラブランド『Tequila Providencia』のボトルサイン会を実施した。ワールドシリーズ連覇に貢献した主役の1人が、あまりに日常的な光景に溶け込んでいる姿に反響が広がった。

店内に「ムーキー!! ムーキー!!」と声援が沸き起こると、ベッツは笑顔で対応。SNS上では、事前に情報をキャッチできなかったファンから「この件について知っていたら良かったのになぁ」「え、こんなんもし近所だったら行くわ」と悔しがる声が続出した。

オフシーズンに入っても精力的に活動を続けるベッツに対し、ファンからは「ワールドシリーズの後、ムーキーは至る所にいるね（笑）」との声も。さらには日本のファンからも「日本のコストコには来ないよなー」と、その神対応を羨むコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）