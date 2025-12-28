ËÜ¤ÎÌÜÍø¤¡¦¹ãÁãÍ§µ¨»Ò¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡ª2025Ç¯¤Î¾®Àâ¥Ù¥¹¥È20ºî
¡ÖÊª¸ì¡×¤Î¿¿¿ñ
12¡¡ËÙ¹¾ÉÒ¹¬¡ØÆó·î¤Î¤Ä¤®¤Ë¼··î¤¬¡Ù¹ÖÃÌ¼Ò
È¾´±È¾Ì±¤ÎÀÄÊª»Ô¾ì¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤Ð¿©Æ²¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿·²Áü·à¤Ç¤¢¤ë¡££³¿Í¤Î»ëÅÀ¿ÍÊª¤¬¸òÂØ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤Î¿©Æ²¤Ë¤ÏËèÆüÆ±¤¸ÉþÁõ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ëÏ·¿Í¤Î¾ïÏ¢¤¬¤¤¤ë¡£¾®Àâ¤Î¥Æ¥¯¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡½¡½»þ´Ö¤Ï¿½Ì¤Ç¤¤Æ¤â¡½¡½Í×Ìó¤µ¤ìÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡×¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡×¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òµñ¤à¡£ËÙ¹¾ÉÒ¹¬£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ¹ÊÔ¤Ë¤·¤Æ736¥Ú¡¼¥¸¤Î¤³¤ÎÂçºî¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£ÌÀ¼£¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Á³¼çµÁÊ¸³Ø¤ÎÍ¢Æþ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¾®Àâ¤Ï¸ì¤ê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦À¾ÍÎÉ÷¤Î£³¿Í¾ÎµÒ´ÑÊ¸ÂÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÊ¸ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤ËµÕ¹Ô¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¸ì¾®Àâ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
13¡¡Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡ÙÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ
¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¤¤¤¦³Ú¤·µ¤¤ÊÎ¬¾Î¤ÎÎ¢¤Ë¤â¡¢µð³Û¤Î¤ª¶â¤òºñ¼è¤¹¤ëµ¡¹½¤È±óÂç¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëµðÂç¤Ê°Ç¤ÎÂ¸ºß¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥À¥à·ÐºÑ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ä¹ÊÔ¾®Àâ¤À¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥È¤Î¿®ÅÌÀ¸³è¤È¿ä¤·³è¡¢¿®ÅÌ³ÍÆÀ¤È¥Õ¥¡¥ó³ÈÂç¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥Ñ¥é¥ì¥ë¤Î´Ø·¸¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¼Ô¤Ï¤¢¤ë¤¯¤À¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¶õÇò¹Ô¤äÏÃÂêÅ¾´¹¤â¤Ê¤·¤Ë¼¡¡¹¤ÈÊÂÃÖ¤µ¤»¡¢¤¤¤«¤ËÀ¼Á¤¬»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«»ö¤Ë¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤Î¤À¡£Ä«°æ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÎÀºÅÙ¤ËÀïØË¤·¤¿¡£¾®Àâ¤Ï¡Ö¿À¤Ê¤»þÂå¤Î½ö»ö»í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜºî°Ê¾å¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¾®Àâ¤â¤Ê¤¤¡£¸½Âå¿Í¤ÎÉ¬ÆÉ½ñ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
14¡¡¼ÆºêÍ§¹á¡Øµ¢¤ì¤Ê¤¤ÃµÄå¡Ù¹ÖÃÌ¼Ò
¥«¥Õ¥«Åª¤È¤â¥ª¡¼¥¹¥¿¡¼Åª¤È¤â¸À¤¨¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤ÃµÄå¾®ÀâÏ¢ºî½¸¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÃµÄå¤Ï¤¢¤ëÄ®¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¹½¤¨¤¿»öÌ³½ê¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ÍÍê¿Í¤¿¤Á¤òÍê¤Ã¤ÆÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤Ï¡¢¸Å½ñÃµ¤·¡¢ÌÂ¤¤ÇÃµ¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Î·ö²Þ¤ÎÃçºÛ¤Ê¤É¤Ê¤É¡£ÃµÄå¤¬¹ñ³°¤ËÃµÄå¸¦½¤¤Ë½Ð¤¿¸å¡¢¤³¤Î¿Í¤ÎÊì¹ñ¤Ï¤Ê¤Ë¤«Âç¤¤ÊºÒ³²¤Ë¤¢¤¤¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÀ¯¸¢¤È¹ñ¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÇÏ¼¯¤Ê¤È¸À¤¦¤Ê¤«¤ì¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ï¡¦¥¸¥ó¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ø¥â¥ó¡¢Â¿ÏÂÅÄÍÕ»Ò¡ØÂÀÍÛ½ôÅç¡Ù»°Éôºî¤ÎHiruko¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ó¤È¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ÎÃµÄå¤ÏÊì¹ñ¤È¼«Ê¬¤Î»öÌ³½ê¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤Æó½Å¤Î¥¨¥°¥¶¥¤¥ë¤é¤·¤¤¤Î¤À¡£ËÜºî¤¬²è´üÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤ò¡Öº£¤«¤é½½Ç¯¤¯¤é¤¤¤¢¤È¤ÎÏÃ¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ë¥â¡¼¥É¡£¡Ö½½Ç¯Á°¡¢¤¢¤Î³¹¤Î¶õ¹Á¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£¡Öº£¡×¤¤¤ëÃÏÅÀ¤«¤éÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤ò²áµî·Á¤Ç½ñ¤¯¼êË¡¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ï¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¼¡¤°³×¿·¼Ô¤¬¼ÆºêÍ§¹á¤À¡£
´ñÁÛ¤È°ïÃ¦
15¡¡¥Æ¥£¥à¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Øµõ¸À¤Î¹ñ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥«¡ÙÂ¼¾å½Õ¼ù¡¿Ìõ¡¡¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ê¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Ë½Áö¤¹¤ë¥í¡¼¥É¥È¥ê¥Ã¥×¡£2019Ç¯8·î¡¢Âè1´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ËÌÉô¤ÎÄ®¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£¤¤¤Þ¤³¤Î¹ñ¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ß¥½¥á¥¤¥Ë¥¢¡Êµõ¸À¾É¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÀ÷ÉÂ¤À¡£¸µÉÒÏÓ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¸½ºß¹Ù³°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Ä¹¤Ë¤·¤Æº¬¤Ã¤«¤é¤Î噓¤Ä¤¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥¤¥É¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤·¤ç¤Ü¤¤¶ä¹Ô¶¯Åð¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£¥È¡¼¥ë¡¦¥Æ¥¤¥ë¡ÊÂç¤Ü¤éÏÃ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥±¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ê¶¯Åð¤äÍ¶²ý¤òÈÈºá¼Ô¤ÎÂ¦¤«¤éÉÁ¤¯¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ø¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤í¡Ù¤È¡Ø¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó¤ÎËÁ¸±¡Ù¤Î°¡¼ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÉ÷¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÅ¸³«¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¹½Â¤¤¬Î©¤Á¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¼º¤¦¤â¤Î¤Î¤Ê¤¤ÌµÅ¨¤Î¿Í¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¡©
16¡¡¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¡ØÈëµ·¡Ê¾å¡¦²¼¡Ë¡ÙµÜ粼¿¿µª¡¿Ìõ¡¡¿·Ä¬Ê¸¸Ë
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥Û¥é¡¼¤Î´ú¼ê¤Ë¤è¤ë·æºî¡£¿®¼ÔÆóÀ¤¤ÎÌäÂê¤¬¥¯¥í¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤¤¤Þ¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤âÃíÌÜ¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥Õ¥¢¥ó¤Ï°ÛÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ç¤ÎÀªÎÏ¡Ò¶µÃÄ¡Ê¥ª¥ë¥Ç¥ó¡Ë¡Ó¤ËÎîÇÞ¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÎîÇÞ¹Ô°Ù¤Ï²á¹ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤ÆÌ¿¤ò¼º¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»à´ü¤Î¶á¤¤Èà¤ÏÂ©»Ò¤Î¥¬¥¹¥Ñ¥ë¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Èà¤ò¡Ò¶µÃÄ¡Ó¤ÎËâ¤Î¼ê¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆ¨Áö·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¸åÈ¾¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÆÈºÛÀ¯¸¢¤«¤é1990Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤âÆÝ¤ß¤³¤ßÁÔÂç¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£°¤ÉôÏÂ½Å¤Î¡Ø¥Ô¥¹¥È¥ë¥º¡Ù¤Ê¤É¥´¥·¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼É÷Ì£¤¬¹¥¤ß¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
17¡¡ÃÝÃæÍ¥»Ò¡Ø¥À¥ó¥¹¡Ù¿·Ä¬¼Ò
¿·À¤Âå¤Î²ñ¼Ò¾®Àâ¤Î½¨ºî¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃËÀÃæ¿´¤Î¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¾®Àâ¡×¤«¤é±ó¤¯¤ËÍè¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë¤Ï¡¢å¯»³½©»Ò¡Ø²¤ÇÂÔ¤Ä¡Ù¡¢¾®»³ÅÄ¹À»Ò¡Ö¹©¾ì¡×¡¢Â¼ÅÄº»Ìí¹á¡Ö»¦¿Í½Ð»º¡×¤ä¹âÀ¥È»»Ò¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¸ì¤ê¼ê¤Î¡Ö»ä¡×¤ÏÆþ¼ÒÆóÇ¯ÌÜ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼þ¤ê¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚ¤Î²¼Â¼¤µ¤ó¤¬Èà»á¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢Ì¯¤ÊÍ«¤µÀ²¤é¤·¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¿§¡¹¤ÈÊÑ¤Ç¤¢¤ë¡£ÀèÇÚ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸ì¤ê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ñ¹Ô¤á¤¤¤ÆÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó²¿¤¬ÊÑ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¸ì¤ê¼ê¤Î´ãº¹¤·¤À¤í¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¥À¥ó¥¹¡Ù¤ÏÅ¥¿ì¤·¤¿²¼Â¼¤µ¤ó¤Î´ñÌ¯¤ÊÆ°¤¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òñ¨¡¹¤È¸ì¤ë¡Ö»ä¡×¤Ï»à¤Î±Æ¤ò¤¦¤Ã¤¹¤é¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¼Ô¤ÎºÍÇ½¤â¤³¤³¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½¨ºî
18¡¡¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¡ØIn Love Ç§ÃÎ¾É¤Ç°Â³Ú»à¤òË¾¤àÉ×¤È¥¹¥¤¥¹¤ÇºÇ¸å¤Î¸ÞÆü´Ö¡Ù¿ÀºêÏ¯»Ò¡¿Ìõ¡¡ÂçÏÂ½ñË¼
Á°ÊÔ¤Î1ÈÖ¤Î¡Ø¥¶¡¦¥ë¡¼¥à¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥É¥¢¡Ù¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾®Àâ²È¤¬½ñ¤¤¤¿¼ÂÏ¿½ñ¡£50Âå¤Î´ûº§¼ÔÆ±»Î¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÏºÆº§¤¹¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤éÉ×¤ÏÆüÉÕ¤äÌóÂ«¤òËº¤ì¡¢ºÊ¤Î½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿É×¤ÏÂº¸·»à¤ò·è°Õ¤·¡¢ºÊ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥à¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ë¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÌç»ÜÀß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¶¦¤Ë³°¿©¤ò¤·¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤¢¤¨¤ë¤Þ¤À60ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÉ×¤ò»à¤Ê¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿ÅÙ¤âíõ½ä¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£°¦¤¹¤ë¼Ô¤Ëµî¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î»à¤ÎÀè¤Ø¤ÈÀ¸¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¡£¤Ò¤È¤ÎÀ¸¤Ï¤½¤ÎÏ¢Â³¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ò²×¤à¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¿´¤Èµ²±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿´¤Èµ²±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ò¤È¤ÏÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
19¡¡¥¸¥å¥ó¥Ñ¡¦¥é¥Ò¥ê¡ØËÝÌõ¤¹¤ë»ä¡Ù¾®Àî¹âµÁ¡¿Ìõ¡¡¿·Ä¬¥¯¥ì¥¹¥È¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¹
±Ñ¸ìºî²È¤À¤Ã¤¿¥¸¥å¥ó¥Ñ¡¦¥é¥Ò¥ê¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç½ñ¤¤À¤·¤Æ¤«¤é¡¢½½Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¾®Àâ²È¤¬¼«¤é¤Î¸À¸ìÇ½ÎÏ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÛÈ¤ò¤Ï¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿ËÝÌõÏÀ¤À¡£¥¤¥ó¥É¤Î¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¤òÊì¸ì¤È¤·±Ñ¸ì¤Ç°é¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡Öºî²È¤è¤êÁ°¤«¤éËÝÌõ²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¡Ö½ñ¤¯¡×¤È¡ÖÌõ¤¹¡×¤³¤È¤¬Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹¤¤¸À¸ìÀ¤³¦¤ò±Ë¤°¤¿¤á¤ÎÁÐÎØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢Å¯³Ø¼Ô¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¤Î¸À¤Ã¤¿¡ÖËÝÌõ¤Ï¸¶ºî¤Î»à¸å¤ÎÀ¸¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ì£µ¤¤Ê¤¤³Ø½ÑÍÑ¸ì¤È´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤«¤éÀ®¤ëËÝÌõ³Ø¤Ç¤ÏÅþÃ£¤·¤¨¤Ê¤¤»íÅª¤ÊÆ¶»¡¤ÈÀÚ¤Ê¤ë¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
20¡¡¥µ¥¤¥Ç¥£¥ä¡¦¥Ï¡¼¥È¥Þ¥ó¡ØËÛÊü¤ÊÀ¸¡¢Èþ¤·¤¤¼Â¸³¡Ù±ÝËÜ¶õ¡¿Ìõ¡¡¥Ï¡¼¥ó¾®Ï©¶³»Ò¡¿ËÝÌõ¶¨ÎÏ¡¦²òÀâ¡¡Ò¦Áð½ñË¼
ËÜ½ñ¤Ï¡¢19À¤µªËö¤«¤é20À¤µªÈ¾¤Ð¡¢¿Í¼ï³ÖÎ¥Ë¡²¼¤ÇÎô°¤ÊÏ«Æ¯¾ò·ï¤ÇË½ÎÏ¤Î¤â¤È¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤¿¹õ¿Í¤¿¤Á¤ÎÂç°ÜÆ°¤È¡¢ËÛÊü¤ÊÀ¸¤Êý¤Î¼ÂÁ©¤òÉÁ¤¤À¤¹¡£Îó¼Ö¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤êÄñ¹³¤¹¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¡£Çä½Õ¤ÎÇ¨¤ì°á¤ò¤¤»¤é¤ìÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬¤¤¤ë¡£Àè¹Ôºî¡ØÊì¤ò¼º¤¦¤³¤È¡¡ÂçÀ¾ÍÎÅÛÎì¹ÒÏ©¤ò¤¿¤É¤ëÎ¹¡Ù¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Îµ²±¤È¤½¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤ÎÉÔºß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÂÎ¸³¤òµÏ¿¤·¡¢¿Í¤Ó¤È¤ÎÌÜ¤È¼ª¤ËÆÏ¤±¡¢¸ì¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤Ï¡ÖÉ¾ÅªºîÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡£¡ÖËÛÊü¤Ê¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ±¸ì¤Ï¸¶Âê¤Ç¤Ï¡Öwayward¡Ê°ï¤ì¤ë¡Ë¡×¡£¤Þ¤Ä¤í¤ï¤º¡¢ÈãÉ¾¤·¡¢ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
