Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Î¤³¤È¤Ð¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë°Õ³°¤ÊÍýÍ³
¸½Âå¤Î¡Ö¹ñÌ±Åª»í¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢2024Ç¯11·î¤Ë92ºÐ¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿Ã«Àî½ÓÂÀÏº¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Ê¤¼¡¢¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æñ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸½Âå»í¡¢Ê¿ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ëÃ«Àî¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¸½Âå»í¤Ø¤ÎÌä¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»í¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤³¤È¤Ð¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ë¹â¼¡¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã«Àî¤ÎºîÉÊ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤¿ÆüËÜ¸ì³Ø¼Ô¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é´Ñ»¡¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡¢¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡ØÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤ÎÆüËÜ¸ì¡Ù¡£´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖÂè°ì¾Ï¡¡²»¤Î»í¿Í¡½¡½¼ª¤ò¤¹¤Þ¤·¤Æ²»¤ò¤¤¯¡×¤è¤ê°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
±¤¤ò¤Õ¤à¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«
¹â¹»¤Ç´Á»í¤ò³Ø½¬¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö²¡±¤¡Ê¤ª¤¦¤¤¤ó¡Ë¡á±¤¤ò¤Õ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤´¤¯´ÊÎ¬¤Ë¡Ö²¡±¤¡×¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÆ±¤¸¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï»÷¤¿¡ËÈ¯²»¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ì¤ò¡Ê»í¤Ê¤É¤Î¡Ë°ìÄê¤Î²Õ½ê¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄêµÁ¤Î¡Ö°ìÄê¤Î²Õ½ê¡×¤¬¼Â¤Ï½ÅÍ×¤Ç¡¢¡Ö»¶Ê¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ìÄê¤Î²Õ½ê¡×¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö±¤¤ò¤Õ¤à¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤È¥¢¥«¥·¥¢¤ÎÂçÌÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Äí¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥µ¥ë¥Ó¥¢¤È¥À¥ê¥¢¤¬ºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È¤Î¡Ö¥¢¥Ù¥Þ¥ê¥¢¡×¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¥³¥³¥¢¤ò°û¤ó¤À¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤â¤ó¤¬¤¢¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥Æ¥ê¥¢¤¬¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¸ìÈø²»º÷°ú¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸ìËö¤¬¡Ö¥¢¡×¤Ç¤¢¤ë¸ì¤òÃµ¤·¤ÆÉ®¼Ô¤¬¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ìËö¤¬¡Ö¥¢¡×¤Ç¤¢¤ë¸ì¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬³°Íè¸ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¸ìÈø²»º÷°ú¡Ù¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Íè¸ì¤ÏÊÒ²¾Ì¾¤ÇÊ¸»ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¸½àÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ìËö¤¬¡Ö¥¢¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ì¤¬Â¿¤¤¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¾å¤ÎÊ¸¾Ï¤¬±¤¤ò¤Õ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢±¤¤ò¤Õ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¸ì¤òÂ¿¤¯»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¡Ö±¤¤ò¤Õ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÌ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ìÄê¤Î²Õ½ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö±¤¤ò¤Õ¤à¡×¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Á»í¤Ç¤Ï¡¢¸Þ¸À¤È¤«¼·¸À¤È¤«¡¢ÊÂ¤Ù¤ë´Á»ú¤Î¿ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àä¶ç¡¢Î§»í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ô¡Ê¡á´Á»í¤Ç¤Ï¶ç¤È¸Æ¤Ö¡Ë¤Î¿ô¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸Þ¸ÀÀä¶ç¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´Á»ú¤¬£µ¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¶ç¤¬£´¹Ô¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Æ¶ç¤ÎºÇ¸å¤Î´Á»ú¤È¤«¡¢¶ö¿ô¶ç¤ÎºÇ¸å¤È¤«¡¢¡Ö°ìÄê¤Î²Õ½ê¡×¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÄê¤Î²Õ½ê¡×¤Ë·«¤êÊÖ¤·¡ÖÆ±¤¸È¯²»¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ì¡×¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¼ê¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¡Ö·«¤êÊÖ¤·´¶¡á¥ê¥Ô¡¼¥È´¶¡×¤¬¤¦¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¥ê¥Ô¡¼¥È´¶¡×¤¬ºîÉÊ¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢»íÅª¸À¸ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö±¤¤ò¤Õ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±¤¤ò¤Õ¤ß¤Ë¤¯¤¤ÆüËÜ¸ì
¸Þ¼·¸Þ¼·¼·¤È¤¤¤¦Äê·¿¤ò¤â¤ÄÃ»²Î¡¢¸Þ¼·¸Þ¤È¤¤¤¦Äê·¿¤ò¤â¤ÄÇÐ¶ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÄê¤Î²Õ½ê¡×¤ò·è¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï±¤¤ò¤Õ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã»²Î¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤è¤à¡áÏ¯±Ó¡Ê¤í¤¦¤¨¤¤¡Ë¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢±¤¤ò¤Õ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÏÁ¼¡Ê¤ª¡Ë¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸»ú²½¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Î¤ßÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ã»²Î¤ò£µ¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÊ¸»ú²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¶çËö¤¬¡Ö°ìÄê¤Î²Õ½ê¡×¤È¤·¤Æ»ë³ÐÅª¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ã»²Î¤ò£±¹Ô¤Þ¤¿¤Ï£²¹Ô¤ÇÊ¸»ú²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢³Æ¶çËö¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¡¢Ê¸»ú¤Î¾å¤«¤é¤¹¤°¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È²¾¤Ë±¤¤ò¤Õ¤ó¤À·Á¤ÇÃ»²Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¼ê¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ó¤Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢£±¹Ô¤ò²¾Ì¾£·»ú¤ËÂ·¤¨¡¢¤½¤Î£´¹Ô¤ò£±Ï¢¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äê·¿¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄê·¿¤ÎÃæ¤Ë¡Ö£³Çï¤Ç£³ÇïÌÜ¤Ë¡Ø¥Þ¡Ù¤È¤¤¤¦È¯²»¤ò¤â¤Ä¸ì¡×¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Àè¤ÎÄêµÁ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤ä¤ó¤Þ¡×¤Ï±¤¤ò¤Õ¤ó¤Ç¤¤¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤è¤à¤ÈÁ´ÂÎ¤¬¥ê¥º¥à´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔËö¤Î¤ß¤ËÆ±¤¸È¯²»¤òÃÖ¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤È¡Ö²»¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤¯¤é¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼«Á³¤µ
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢±¤¤ò¤Õ¤ß¤Ë¤¯¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤«¤¿¤Á¡×¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢±¤¤ò¤Õ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤è¤¦¤Ê¡×ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½¼Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê¡Ö¤«¤¿¤Á¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¤³¤È¤Ð¤¢¤½¤Ó¤¦¤¿¡Ù¤Î¡Ö½½¤Ô¤¤Î¤Í¤º¤ß¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢£³ÇïÌÜ¤Ë¡Ö¥ß¡×¤È¤¤¤¦È¯²»¤ò¤â¤ÄÃÏÌ¾¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¦¤ß¤Î¤Í¤º¤ß¡×¡Ö¤µ¤¬¤ß¤Î¤Í¤º¤ß¡×¡Ö¤Ä¤ë¤ß¤Î¤Í¤º¤ß¡×¡Ö¤Õ¤·¤ß¤Î¤Í¤º¤ß¡×¡Ö¤¢¤¿¤ß¤Î¤Í¤º¤ß¡×¡Ö¤¢¤Ä¤ß¤Î¤Í¤º¤ß¡×¡Ö¤¤¿¤ß¤Î¤Í¤º¤ß¡×¡Ö¤¤¤¿¤ß¤Î¤Í¤º¤ß¡×¡Ö¤¿¤¸¤ß¤Î¤Í¤º¤ß¡×¡Ö¤ª¤ª¤¹¤ß¤Í¤º¤ß¡×¤È¤¤¤¦10É¤¤Î¥Í¥º¥ß¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Í¥º¥ß¤¬¡¢¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ò¤Ä¤Þ¤ß¡×¡Ö¤µ¤·¤ß¤ò¤³¤Î¤ß¡×¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤«¤ÎÆ°ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ä¤ë¤ß¤Î¤Í¤º¤ß¡×¤Ï¡¢Åò°û¤ß¤ÇÅòÍá¡Ê¤æ¤¢¡Ë¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Í¥º¥ß¤Ï¾®¤µ¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬¤ª¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÄÄÉå¤ÊÌæÀÚ¤ê·¿¤ÎÉ½¸½¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ß¡×¤Ç½ª¤ï¤ëÃÏÌ¾¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ß¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¸ì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤ËºîÉÊ¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Á³¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£½¼Ê¬¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾¯¤·¤â¤½¤Î¤¿¤¯¤é¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ð¤¢¤½¤Ó¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤È¤¤¤¦·Ý½ÑÀ
¡Ø¤¢¤¿¤·¤È¤¢¤Ê¤¿¡Ù¡Ê2015Ç¯¡¢¥Ê¥Ê¥í¥¯¼Ò¡Ë¤ÎËÁÆ¬¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡Ö¤¢¤¿¤·¤È¤¢¤Ê¤¿¡×¤È¤¤¤¦£·Ï¢¤«¤éÀ®¤ëºîÉÊ¤ÎÂè£³Ï¢¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÌ®Íí¤â¡¿¤Ê¤¯¡¿Îã¤¨¤Ð¡¿Æ¬±¤¡Ê¤È¤¦¤¤¤ó¡Ë¡¿¤¢¤¿¤·¤Î¡¿¤¢¡¿¤«¤é¡¿¤¢¤Ê¤¿¤Î¡¿¤¢¡¿¤Ø¡×¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âè£´Ï¢¤Ï¡ÖÇ®¤¤¡¿Â¡¿ÌÀ¤±¤ë¡¿Ä«¡¿Êò¤ì¤ë¡¿²È³û¡Ê¤¢¤Ò¤ë¡Ë¡¿Í¾¤ë¡¿µÂ¡¿¾Ç¤ë¡¿ÀÖ¡¿êô¡Ê¤¢¡Ë¤»¤ë¡¿ÀÄ¡¿Ì£¤ï¤¦¡¿·ê¡¿ßÕ¡Ê¤¢¤Ö¡Ë¤ë¡¿°¾¡¿´Å¤¤¡¿Ë¢¡¿Í·¤Ö¡¿»Ð¡¿Ë°¤¤ë¡¿°¦¡×
¤Ç¡¢¡Ö¥¢¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ì¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2000Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿³¨ËÜ¡Ø¤½¤·¤¿¤é¤½¤·¤¿¤é¡Ù¡ÊÍ®ÌÚº»ÌïÏº³¨¡¢Ê¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤é¤«¡¡¤¢¤ª¤¤¡¡¥Ó¡¼¤À¤Þ¤¬¡¡¤³¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¿¤¤¤±¤Ë¡¡¤ª¤Á¤¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Ý¡¼¤ó¡×¤È»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¸«³«¤¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤·¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¤«¤Ð¤¬¡¡¤¬¤Ð¤Ã¤È¡¡¤Ç¤Æ¤¤Æ¡¡¤ª¤ª¤¤Ê¡¡¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤·¤¿¡×¡Ö¤°¤ï¡¼¤¯¤·¤ç¤ó¡ª¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ê¥ó¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤¤ê¤ó¡ª¡×¤È¤³¤í¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤¿¥µ¥ë¤Ï¡Ö¤¤ã¤Ã¤¤ã¤¤ã¤Ã¤¤å¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤À¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤¬ÅÜ¤Ã¤ÆÂ¤ò¤Õ¤ß¤Ê¤é¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ñ¤à¤É¤à¤Ñ¤à¡ª¡×¤È²»¤¬¤·¡¢¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤Ï¡Ö¤·¤ã¤ó¤·¤ã¤«¡¿¤·¤ã¤«¤·¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¤¦¤Á¤Î¡¡¤¤¤Ì¡×¤Ï¡Ö¤¦¤ó¤¿¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ë¤ó¤È¤Ã¤È¡ª¡×¤ÈÍÙ¤ê¤À¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¼«Í³¼«ºß¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀµ11¡Ê1922¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ÷¿¥²È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍ®ÌÚº»ÌïÏº¡Ê¤æ¤Î¤¤µ¤ß¤í¤¦¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯£±·î¤Ë101ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Øpen¡Ù¡ÊÄÌ´¬542¹æ¡¢2023Ç¯¡Ë¤Ç¡¢Í®ÌÚº»ÌïÏº¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤½¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ü¤¯¤é¤ÎÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Î·Ý½ÑÀ¤À¤Í¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ë¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤ÏÍ®ÌÚº»ÌïÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò¤¤¤Ä¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡ãÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ø¤³¤È¤Ð¤¢¤½¤Ó¤¦¤¿¡Ù¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¯¡ä¤Ç¤âÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤È¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ø¤³¤È¤Ð¤¢¤½¤Ó¤¦¤¿¡Ù¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¯