R¤Á¤ã¤ó¡Ö·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¼«Âð¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»öÂ³¤¡ÖÈï³²ÆÏ¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦R¤Á¤ã¤ó¡Ê29¡Ë¤¬27Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡R¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£Ç¯10·î¤Ë500Ëü±ß¤¹¤ëDior¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤È¤¤¤¦R¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢°Ê¹ß¤â¼«Âð¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡£¡ÖÅðÆñÆÏ¤È¤«Èï³²ÆÏ¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Æ¡¢Àµ¼°¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤ÆÄü¤á¤Æ¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤âÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â»ä¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼þ¤ê¤¬¡Èµö¤»¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¡È²ù¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡ÖÏÃ¤»¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡£¤³¤ì¤ÇÍèÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤è¤µ¤½¤¦¡£¤â¤¦Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢2025¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£