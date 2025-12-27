年の瀬、空港は賑わいます。 コロナ禍では利用者数が一気に激減しましたが、かつての賑わいが戻ってきた羽田空港。2024年度の年間旅客数は8661万人で、コロナ前の2019年度（8758万人）の水準まで回復しました。国内線・国際線を合わせた旅客数は全国97空港のうちトップであり、国内で最も忙しい空港です。そんな羽田空港はショップやレストランがかなり充実しています。主に国内線が離着陸する第1・第2ターミナルで買える手土産を厳選してご紹介。通路で繋がっていて行き来しやすい両ターミナルは、友達や家族のお土産選びにおすすめです。

第1ターミナルで買える手土産2選

主に日本航空（JAL）やスカイマーク（SKY）の飛行機が発着する、国内線専用のターミナル。出発ロビーがある2階のほかに、2フロアにわたってショップやレストランが立ち並び、空港とは思えない充実度です。ショッピングモールのような雰囲気でお買い物を楽しむことができます。安定感のある第1ターミナルの手土産のなかでも、逸品と呼べるものをセレクトしました。

おいもと栗のほくほく感がたまらない『鎌倉五郎本店』

和菓子屋のモンブラン〜小波〜1188円※保冷剤・保冷バッグは別途料金

『鎌倉五郎本店』和菓子屋のモンブラン〜小波〜 1188円 ※保冷剤・保冷バッグは別途料金

・羽田空港内で買えるのはココだけ！

・なめらかなクリームと栗ペーストが濃厚な味わい

・蜜漬けの渋皮栗がゴロゴロ入っていて贅沢、食感も◎

・保冷バッグでの持ち歩きは5時間まで。要冷蔵で消費期限は当日中

『鎌倉五郎本店』

購入場所：成田空港第1旅客ターミナル2階 マーケットプレイス16

電話：03-5757-8125

営業時間：6時〜20時

老舗煎餅店の羽田空港限定品『銀座松粼煎餅』

米つぶ煎餅詰合せ18枚入 1296円

『銀座松粼煎餅』米つぶ煎餅詰合せ 18枚入・1296円

・1804年創業の名店『銀座松粼煎餅』で数少ない”米粒食感”のせんべい

・醤油、塩、味噌、それぞれの風味を生かした味つけ

・おこげのようなガリッとした食感がクセになる

・36枚入り（2592円）、袋詰めされた各種864円もあり

『銀座松粼煎餅』

住所：羽田空港第1旅客ターミナル2階 特撰和菓子館

電話：03-5757-8125

営業時間：6時〜20時

第2ターミナルで買える手土産3選

第2ターミナルは主に全日本空輸（ANA）の便が離着陸し、一部国際線も扱っています。広々とした展望デッキがあるのが特徴で、レストランやカフェから飛行機を望むこともできます。2階の出発ロビーには、お土産物屋が充実しているので、出発前のお買い物におすすめ。日本でここだけでしか入手できないスイーツ手土産をご紹介します。

あんバターが主役！ 和洋折衷スイーツ『岡田謹製あんバタ屋』

あんバタブラウニ（4個入）1296円

『岡田謹製あんバタ屋』あんバタブラウニ（4個入）1296円

・羽田空港限定の焼き菓子

・あんことバターの芳醇な香りと味わいが魅力

・北海道千歳産の風味豊かな品種「えりも小豆」を使用

・ブラウニーのようにずっしり、食べ応えがある

『岡田謹製あんバタ屋』

住所：羽田空港第2旅客ターミナル2階

電話：0123-28-3155

営業時間：6時〜20時半

しっとり＆もっちり食感はまるで生チョコ『cote cour（コートクール）』

生ブラウニービターショコラ（1本）594円※箱代別途料金

『cote cour（コートクール）』生ブラウニービターショコラ（1本）594円※箱代別途料金

・ブラウニー専門店の羽田空港限定品

・チョコレートがコク深く、濃厚な生ブラウニー

・生地の上には食感が楽しいカカオニブ、中にはクルミが入っている

『cote cour（コートクール）』

住所：羽田空港第2旅客ターミナル2階 マーケットプレイス12

電話：03-6459-9911

営業時間：6時半〜20時

外はカリッ、中はふわっ テンションが上がる限定品『ピエールマルコリーニ（PIERRE MAR COLINI）』

MADELEINE BEURRE SALE（マドレーヌブールサレ）6個入 2268円

『ピエールマルコリーニ（PIERRE MAR COLINI）』MADELEINE BEURRE SALE（マドレーヌブールサレ）6個入 2268円

・ベルギー王室御用達のパティスリーのマドレーヌ

・焦がしバターの香りとほんのり効いた塩味のバランスが絶妙

・外はサクッ、中はふんわりとした食感が魅力的

『ピエールマルコリーニ（PIERRE MAR COLINI）』

住所：羽田空港第2旅客ターミナル2階 東京食賓館

電話：03-5757-6220

営業時間：6時〜20時半

【画像】羽田空港第1・第2ターミナルで買える手土産厳選一覧（5枚）