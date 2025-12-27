　RB大宮アルディージャは26日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」について、2025シーズンのユニフォームと同じデザインのものを継続使用すると発表した。掲出されるパートナー企業のロゴなどは変更する場合があるという。

　ユニフォームの販売枚数に関しては、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」が例年のシーズンより大会スケジュールが短期間となるため、約2000枚(全デザイン・サイズ合計数)。内訳はオーセンティックユニフォームが約500枚、レプリカユニフォームが約1500枚となる。

　先行販売期間は「1月14日(水)18:00〜1月19日(月・祝)1:59」で、販売場所はオフィシャルオンラインストア。今回は購入対象者の制限を設けずに販売し、予約受付期間内でも加工可能上限枚数に達し次第、受付終了となる場合があるとしている。