元NBAの“伝説”も認めた大谷翔平の価値　「あなたより銅像に値する」というファンの主張に反論できず「全て正しいよ」

大谷翔平（ドジャース）の存在価値は高まる一方だ。

無理もない。2023年12月にドジャースと10年7億ドル（約1015億円＝当時のレート）という天文学的な規模の契約を交わした大谷は、「唯一無二」と評される二刀流で球界を席巻。移籍後も3年連続4度目のMVP獲得はもちろん、チームのワールドシリーズ連覇など、尽きない娯楽性で異彩を放ち続けている。

大都市ロサンゼルスで眩い光を放つメガスターの存在は、スポーツの垣根を越え、各界の著名人が舌を巻くものとなっている。現地時間12月24日、米YouTubeチャンネル『Overtime』に出演した元NBAの大スターであるシャキール・オニール氏は、「間違いなく史上最高の象徴の一人だ」と語った。

以前も「俺が彼に興味を抱いたのは間違いなく7億ドルの契約だ」と大谷への関心を打ち明けていたオニール氏は、今回の番組内で展開された討論において、あるファンと対面。レイカーズ時代のファンだったという人物から「面と向かってこんなことを言うのは心が痛むけど、私はあなたがレイカーズを去った時、泣きました。だからこそ言わせてほしんだ。ショウヘイ・オオタニが今やっていることは、どんなスポーツでも二度と成し遂げられない。あなたよりも銅像に値する」とぶつけられたレジェンドは、しばらく沈黙を貫いてから、こう切り返している。