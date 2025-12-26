ゆうちゃみを「もしも国民的ギャルが、幼馴染みと帰省先で久々の再会を果たしたら」というテーマで撮り下ろし。

「私の実家は大阪なのですが、今回撮影した古民家が青森にある祖父母の家に似ていて、本当に祖父母の家に行ったような感じがしました。浴衣の上にどてらを着用したカットがあるのですが、じつはどてらを羽織るのが初めてで、ワクワクしました。最近の若いコってあんまり着ないですよね？」

バラエティ番組では、おじさんに優しいイメージがある。

「話していると、ジェネレーションギャップがありすぎておもしろいんですよね。いつも『何言ってんやろ』と思いながら楽しんでます（笑）。あと、おじさんは器が大きいので、イジっても怒らないのがいい。イケメンは外見で裏切らないけど、おじさんは内面で裏切らないというか。一緒にいて楽なんですよね」

キュンとする瞬間は。

「元気がないときに、元気づけてくれると嬉しいな。たとえば『ドライブ行こ』とか『タコパしよ』とか。あと、カルピスやからあげクンを大量に買ってきてくれると、むっちゃテンション上がります！」

ゆうちゃみ

24歳 2001年9月8日生まれ 大阪府出身 T176 2014年からモデル活動を開始した。雑誌「ピチレモン」や「egg」の専属モデルを経てテレビタレントとして数々のバラエティー番組に出演、 “令和の白ギャル” として人気に。女優としてもテレビドラマへの出演が増え、2024年には歌手デビューするなど、芸能界のあらゆる分野で活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@yuuna09082424_）、公式Instagram（@chamitan_0908）にて

写真・横山マサト

スタイリスト・古川 燿

ヘアメイク・KITA（nord）

衣装協力・ALEXIA STAM、GYDA、imac、MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）、rienda（バロックジャパンリミテッド）、RESEXXY