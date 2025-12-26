岡山DF加藤聖が大宮へ完全移籍「J1の舞台で対戦できるように自分を磨きます」
ファジアーノ岡山は26日、DF加藤聖(24)がRB大宮アルディージャへ完全移籍することを発表した。
加藤は横浜F・マリノスより今季加入し、J1で25試合に出場した。大宮を通じて「『J2優勝・J1昇格』、そのために自分の全てをかけます。皆さんと共に熱く戦います! よろしくお願いします!」とコメントした。岡山を通じては以下のように伝えている。
「選手・スタッフ全員が、本気でサッカーに向き合い、1人1人が毎日全力で勝利のために戦う、そのような素晴らしいチームの一員としてプレーできたことは、僕のサッカー人生の中で大きな成長に繋がりました。岡山のファン、サポーターの皆さんが作り上げる素晴らしいスタジアムの雰囲気は、本当に力になりました。岡山の初のJ1を選手として戦えたことが、本当に嬉しかったです。岡山とJ1の舞台で対戦できるように、自分を磨きます。1年間ありがとうございました」
