「新庄監督にとってはクリスマスプレゼント」有原航平の日本ハム復帰報道に球界OBが解説 沢村賞エースの米移籍にも追い風か
日本ハムへの6年ぶり復帰が有力の有原航平(C)Getty Images
ソフトバンクから自由契約となり、去就が注目されていた有原航平が日本ハムに復帰することが有力となった。12月25日にスポーツ紙を中心に一斉に報じられた。
有原は早大から2014年ドラフト1位で日本ハムに入団。15年に新人王、19年に最多勝を獲得した右腕は、20年オフにポスティングシステムを利用して、メジャー移籍。レンジャーズで2年過ごした後、23年に日本球界復帰。ソフトバンクに入団した。
ソフトバンクでは10勝、14勝、14勝と安定して白星を挙げ、昨季と今季は伊藤大海（日本ハム）と最多勝を分け合った。そんな実績十分の33歳右腕の6年ぶり古巣復帰を、球界OBはどう見ているのか。
現役時代は大洋（現DeNA）、日本ハムでプレーし、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は、12月26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「新庄（剛志）監督にとってはクリスマスプレゼントというか、非常に大きな戦力を得たね」とうなずいた。
今季はパ・リーグの覇権を激しく争ったソフトバンクと日本ハム。単純計算で14勝分の増減となるわけだが、高木氏は有原の数字以上の影響力にも期待をかける。
「メジャーも経験している投手。日本に帰ってきてもちゃんと仕事をしてるっていうことは、投手のリーダー的な存在も、日本ハムは考えていると思う。若い投手が多いだけにね」
先発陣は伊藤、北山亘基に加え、来季が高卒5年目の達孝太、福島蓮らフレッシュな顔が並ぶ。「経験値の影響力もあるかなということを考えると、いい選手を取るなっていう感じはするよね。本当に日本ハムにとっては大きな戦力」と分析した。
2026年の日本ハムは10年ぶりのリーグ優勝、日本一がかかる。当時のメンバーでもある有原について、「来年優勝したということになってくると、また株が上がるよね。日本ハムに対して恩返しっていうような形になれば、すごいと思うわ」と論じた。
未来を見据えた補強とも言える。今年の沢村賞に輝いたエースの伊藤は、かねてからメジャー志向の高さがささやかれているとあって「有原がいれば（メジャーへ）出やすいとかね。まあ、いろんな良い条件が生まれてくるだろうなっていうような感じはするよ」と分析。大黒柱の復帰で、まずます日本ハムが見逃せない存在となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]