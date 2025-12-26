「エグいスピン」でグリーンをキャッチ！ワンランク上の名作を試してみて

季節も変わり始めたのを感じると同時に、自分のプレースタイルが変わり始めたと気付くプレーヤーへ、今回は「テーラーメイド」からの1本を紹介します！

【テーラーメイド】MG 5 ウエッジ

ツアーからのフィードバックを受け、テーラーメイドが人気ウエッジ「MGシリーズ」をさらなる高みへ引き上げた。その名も「MG 5（MILLED GRIND 5）」。5代目は、まったく新しい設計となっており、同シリーズでは初の軟鉄鍛造モデルだ。ソフトながらも芯を感じる打感とすぐれた操作性が、ショートゲームにおけるプレーヤーの感性を最大限に引き出す。

新開発のグルーブカッターで鋭く刻まれた溝が、高いスピン量とコントロール性能を担保する。また「MG 5」では新たに「スピントレッドデザイン」を採用。フェース面のレーザーミーリングにより、ウエットコンディションでもスピン性能を高いレベルで維持してくれる。ソール形状は全6種類。スイングタイプや求めるショットに合わせて最適なグラインドを選択可能だ。

“エグいスピン”で同伴競技者を驚かせよう。

SPEC

●ヘッド素材・製法／軟鉄鍛造

●仕上げ／サテンクローム

●ロフト角（バンス角・グラインド）／46（9・SB）、48（9・SB）、50（9・SB）、52（9・SB）、54（12・SB、13・HB、10・SC）、56（8・LB、12・SB、14・HB、10・SC、12・TW）、58（8・LB、10・SB、12・HB、9・SC、11・SX）、60度（8・LB、10・SB、12・HB、9・SC、11・SX、11度・TW）

●ライ角／64度

●シャフト（フレックス）／Dynamic Gold MID 115（S）、N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）、N.S.PRO 950GH NEO（S）、Dynamic Gold TOUR ISSUE 115（W）

●重さ（シャフト・ロフト角）／約468g（Dynamic Gold MID 115・58度）

●価格（グラインド）／2万9700円（LB、SB、HB、SC、SX）、3万6300円（TW）

いかがでしたか？ ぜひ、テーラーメイドのウエッジを手に取ってみてください！

写真＝竹田誉之

●問い合わせ／テーラーメイド ゴルフ

☎ 0570-019-079