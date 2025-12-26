元巨人チーフスコアラーの三井康浩さんが推奨するスイング確認法

体が小さい小学生は、スイングする際に手だけで打つ動作や、バットが遠回りする癖を持つケースが少なくない。この課題を解決してスイングを劇的に変える視点を、巨人や第2回WBCで日本代表のチーフスコアラーを務めた三井康浩さんが解説。下半身の使い方ひとつでスイングは大きく改善され、見違えるほどスムーズに振れるようになるという。

スイングにおいて「腰から下をうまく使えているかどうか」を確認することが、指導のポイントになると三井さんは説明する。バットが遠回りになる原因の多くは、下半身が止まったまま上半身の力に頼ることにある。腰が正しく動かなければ軌道は安定せず、どれほど筋力があっても鋭い打球を飛ばすことは難しい。

指導者がまず見るべきは、腰の動きだ。右打者を例に挙げると、軸足（右足）の膝が曲がり、逆側の腰（左腰）が上がって体の軸が傾いている状態で、バットを上から出せと言っても体の構造として不可能だ。腰のラインが傾いてしまうと、正しいスイングはできない。肩、腰、膝の3点が地面と平行に回る状態を作ることが、基本中の基本となる。

具体的な改善策として、ティー打撃で「お尻を回す」意識を持たせることが有効だ。右打者なら右のお尻を回転させるように促すと、腰や肩が連動してスムーズに回ってくるようになる。三井氏も「お尻をしっかり回すっていうことを常に言っています」と、身体の大きな部位を意識させる重要性を強調する。

腰が平行に回れば、動きの無駄が削ぎ落とされ、スイングにまとまりが生まれる。膝が落ちるなどのエラー動作を排除し、下半身主導の動きを身につけることが上達への近道だ。まずは練習の中で、指導者が選手の腰のラインと回転の方向に目を配り、適切な声をかけてあげることが技術向上の第一歩となる。（First-Pitch編集部）