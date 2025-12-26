【東農大戦力分析】１６年ぶりシード奪回へ…大エース・前田は初の２区起用濃厚　小指監督「２年前よりレベル高い」

伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１７回は２年ぶり７１回目出場の東農大。

＊ ＊ ＊ ＊

１６年ぶりのシード奪回へ、大エースを軸に一致団結して挑む。１０月の箱根予選会は、２４年の予選会で１０位の順大に歴代最少１秒差に泣いた雪辱を果たし、６位で２年ぶりの出場切符を手にした。小指監督は「目標はシード権獲得」と言い切る。

１万メートル日本学生記録保持者の前田は、順当なら初のエース区間２区起用が有力だ。前々回の箱根２２位経験者の原田、深掘、植月、栗本も上級生となって成長。さらに、今年の箱根予選会に出場した井坂、内田、１１月の世田谷ハーフで１時間４分１１秒をマークした森本の新入生３人も台頭した。指揮官も「２年前よりもレベルが高い」と話せば、菅原主将も「全員で戦っていけるチームになった」と総合力に自信を見せている。

◆東農大 １９１９年に独立した競技部として創部。箱根駅伝には２１年の第２回大会に初出場。最高成績は２位（７７年）。往路は優勝１回（７４年）、復路は最高２位（７７年）。出雲駅伝は最高５位（９１年）。全日本大学駅伝は最高２位が５回（７４〜７７年、８５年）。タスキの色は松葉色。大根を持って踊る「青山ほとり」（大根踊り）は応援団の名物。長距離部員は４７人、学生スタッフは７人。主なＯＢは２４年パリ五輪男子マラソン代表の小山直城（ホンダ）ら。