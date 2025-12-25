¥â¥Ç¥ëºÊ¤ÈÀ»Ìë¤Î¹¬¤»¤â¡ÄÆ°¤¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥ª¥Õ¡¡¡ÖÆüËÜ¤ËÌá¤ì¤¿¤éºÇ¹â¡×¸µµð¿Í±¦ÏÓ¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡¤«¤Ä¤Æµð¿Í¤Ç³èÌö¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥Þ¥¤¥³¥é¥¹Åê¼ê¡£8·î¤Ë¤Ï¡ÖÌá¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤À¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ò·Þ¤¨¤¿24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç·ÝÇ½³¦¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¡¼¥ì¥óÉ×¿Í¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢É×¤È4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡¡»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¤´²ÈÂ²¤Ø¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï»ä¤¬Âç¹¥¤¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ç¥Þ¥¤¥³¥é¥¹¤Îµî½¢¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ÈÖ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥ó¥È¥óµ¼Ô¤Ï7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤Ë¡ÖµåÃÄ¤Ï¥½¥Ë¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥Þ¥¤¥³¥é¥¹¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤âÆ°¤¯¸«¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î2¿Í¤Ï2025Ç¯¤Ë¹ç·×¤Ç22¾¡¡¢63ÀèÈ¯¡¢337¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿ÊóÆ»¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢ÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎFA³ÊÉÕ¤±¤Ë¤â¡¢Ì¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤«¤éµð¿Í¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤ÇNPBÄÌ»»31¾¡¤òµó¤²¤¿¡£8·î¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤±¤¿¤éºÇ¹â¤À¤È»×¤¦¡£ºÊ¤È»ä¤ÏÆüËÜ¤¬¤È¤Æ¤âÎø¤·¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¹Ô¤¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤«¤é¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2023Ç¯¤Ë3Ç¯5575Ëü¥É¥ë¡ÊÌó86²¯8100Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤·¡¢¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÅÏ¤ëÁ°¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»4¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤Ï3ÅÙ¤Î2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É68¾¡¤òµó¤²¤¿37ºÐ¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ï¤É¤³¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë