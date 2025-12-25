通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．１%前後
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．１%前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.11 4.22 7.03 4.51
1MO 8.60 5.12 7.36 5.58
3MO 9.00 5.60 7.72 6.29
6MO 9.21 5.81 8.04 6.75
9MO 9.34 5.97 8.28 7.06
1YR 9.41 6.20 8.44 7.32
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.03 5.78 5.51
1MO 7.77 7.46 6.38
3MO 8.30 8.37 6.86
6MO 8.74 8.81 7.03
9MO 9.00 9.09 7.17
1YR 9.20 9.32 7.35
東京時間10:52現在 参考値
ドル円１週間、昨日海外市場は７．８％台まで下落、朝少し上昇後ほぼ膠着
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.11 4.22 7.03 4.51
1MO 8.60 5.12 7.36 5.58
3MO 9.00 5.60 7.72 6.29
6MO 9.21 5.81 8.04 6.75
9MO 9.34 5.97 8.28 7.06
1YR 9.41 6.20 8.44 7.32
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.03 5.78 5.51
1MO 7.77 7.46 6.38
3MO 8.30 8.37 6.86
6MO 8.74 8.81 7.03
9MO 9.00 9.09 7.17
1YR 9.20 9.32 7.35
東京時間10:52現在 参考値
ドル円１週間、昨日海外市場は７．８％台まで下落、朝少し上昇後ほぼ膠着