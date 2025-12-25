通貨オプション　ボラティリティー ドル円１週間８．１%前後
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.11　4.22　7.03　4.51
1MO　8.60　5.12　7.36　5.58
3MO　9.00　5.60　7.72　6.29
6MO　9.21　5.81　8.04　6.75
9MO　9.34　5.97　8.28　7.06
1YR　9.41　6.20　8.44　7.32

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.03　5.78　5.51
1MO　7.77　7.46　6.38
3MO　8.30　8.37　6.86
6MO　8.74　8.81　7.03
9MO　9.00　9.09　7.17
1YR　9.20　9.32　7.35
東京時間10:52現在　参考値

ドル円１週間、昨日海外市場は７．８％台まで下落、朝少し上昇後ほぼ膠着