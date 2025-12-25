宮崎麗果、過去の税務申告について「関係当局よりご指摘を受けております」謝罪
実業家・モデルの宮崎麗果（37）が25日までに自身のインスタグラムと、代表を務める株式会社Solarieのホームページを更新。過去の税務申告について「関係当局よりご指摘を受けております」などと説明。謝罪した。
宮崎麗果が代表を務める「株式会社Solarie」での報告全文
ホームページにて文書を公表。「ご報告」と題し、「私が代表を務める株式会社Solarieの過去の税務申告につきまして、現在、関係当局よりご指摘を受けております」と説明した。
続けて「本件については、過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております。専門家の助言のもと、必要な修正申告および納税に速やかに対応して参ります。以後、正しい申告を徹底して参ります」と説明し、「なお、現時点ではお伝えできることが限られておりますことを、何卒ご理解いただけますと幸いです」とつづった。
「また、GENiS、herbacie等のブランドを運営する法人および各商品・サービスは本件とは無関係であり、家族につきましても、本件とは関係ございません」とも加えた。
最後に「日頃より応援してくださっている皆さま、ならびに関係者の皆さま、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深く陳謝申し上げます」と謝罪した。
同社は2020年2月に設立。公式サイトによると、事業内容は「SNS運用戦略策定/コンテンツ企画/クリエイティブ制作/広告運用をワンストップで支援いたします」と説明されている。宮崎の夫は2022年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん。
