12·î24Æü¤Ë¥µ¥ó¥¿¤ÏÍè¤Ê¤¤¡¢°áÁõ¤ÏÇò¿§¡£ÆüËÜ¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×»ö¾ð
³¹Ãæ¤¬¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Çµ±¤»Ï¤á¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É°ì¿§¤Ê¤³¤Îº¢¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ä¥ê¡¼¤¬½àÈ÷Ãæ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£53ºÐ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÃ±¿ÈÎ±³Ø¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ËÂÚºßÃæ¤ÎRita¤µ¤ó¡Ê56ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç²á¤´¤¹½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëRita¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ¸²½¤ä½¬´·¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡Ö1·î¡×¤¬ËÜÈÖ
¤³¤Î¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢½¡¶µÅª¤Ë¤ÏGeorgian Orthodox Church¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Àµ¶µ²ñ¡Ë¤ÎÎñ¤Ë½¾¤Ã¤Æ½Ë¤¦¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¥ê¥¹¥È¶µ·÷¤Î12·î25Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö1·î7Æü¡×¤¬Àµ¼°¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°áÁõ¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤¤¡ª¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥µ¥ó¥¿
¤½¤Î¤¿¤á¡¢12·î24¡Á25Æü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤ÎÆü¡£º£¤Î»þ´ü¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¡×¡ÖÅß¤Î¥¦¥¥¦¥¤·¤¿´¶¤¸¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤ì¡Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡Ä¡£Âç¤¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢
¡¦12·î31Æü¡§Ç¯±Û¤·¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡Ë
¡¦1·î1Æü¡Á2Æü¡§¿·Ç¯¤È¥Ù¥É¥Ð¡Ê¹¬±¿¤Î°ìÆü¡Ë
¡¦1·î7Æü¡§Àµ¶µ²ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
¡¦1·î14Æü¡§µìÎñ¤Î¤ªÀµ·î
¡¦1·î19Æü¡§Àµ¶µ²ñ¤Î¸ø¸½º×¡Ê¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡Ë
¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤¬À¾ÍÎ¤Ç¤¤¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¶µ²ñ¤Ç¤ÎÎéÇÒ¡¢½Ë¤¤¤Î±ã¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤·¤Æ1·î19Æü¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÇ³¤ä¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÌñ¤òÀ¶¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Î12·î24Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹Ìë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¤Ï12·î31Æü¡£¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î12·î31Æü¤¬°ìÈÌÅª¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ï1991Ç¯¤Î¥½Ï¢Êø²õ¸å¡¢½¡¶µ¤Î¼«Í³¤¬Ìá¤ê¡¢Ä¹¤é¤¯¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¹Ô»ö¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò´Þ¤à½¡¶µÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸ø¤Ë¤Ï½Ë¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½º£¡¢¿Í¡¹¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤é¤·¤¤¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¾²¤Ê¸²½¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÊ¸²½¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³¹¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢³°»ñ·Ï¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥ê¡¼¤ä¥ê¡¼¥¹¡¢¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤â¸«¤«¤±¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¤½¤ÎÆü¡×¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢Çò¤¤°áÁõ¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡ª
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ô¥ê¥¹¡¦¥Ð¥Ö¥¢¡ÊTovlis Babua¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡ÖÀã¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊË¹»Ò¤È¥í¡¼¥Ö¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¿ÀÀ»¤ÇÍ¥¤·¤²¡£ÀÖ¤¤¥µ¥ó¥¿¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢ÀÅ¤«¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡Ö¥Á¥Á¥é¥¡×
¤³¤Î»þ´ü¡¢»Ô¾ì¤äÆ»¤Ð¤¿¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Á¥Á¥é¥¡¿Chichilaki¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡£
°ì¸«¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿»Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¥Ä¥ê¡¼¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥¯¥ë¥ß¤ÎÌÚ¤Î»Þ¤ò¡¢¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤ËºÙ¤¯ºï¤Ã¤Æ¡¢Çò¤¤±©¤Î¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¹â¤µ¤Ï30cm¤Û¤É¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤«¤é¡¢1m¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤½¤³¤Ë¥ê¥ó¥´¤ä¥¶¥¯¥í¡¢¾®¤µ¤Ê²ÌÊª¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¾þ¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤ê¤¢¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¾þ¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÉ÷½¬¡£
¤³¤ÎÁÇËÑ¤ÇÍ¥¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Î¥Á¥Á¥é¥¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÂ¤Ó»Ï¤á¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤ä¶â¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡È¿´¤ËÅô¤ë¡É¤è¤¦¤ÊÅß¤ÎÉ÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
Ê¸²½¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÉ÷·Ê¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤³¤³¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤Ê³¹¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ä¡¢¤½¤Ã¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¸÷¤Ë¡¢¿´¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¡£Âç¤¤µ¤ä²Ú¤ä¤«¤µ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÀÅ¤«¤Ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ¨Àá¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÌÀ¤«¤ê¤¬Åô¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£