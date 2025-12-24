気持ちのよい浴室にして新年を迎えたい！ とはいえ、大掃除の手間は最小限に抑えたいですよね。浴室のカビは、正しいテクを使えば「塩素系漂白剤」で撃退できるんです。今回は、浴室のカビ汚れを手間なくすっきりきれいにする方法を、家事えもんこと松橋周太呂さんに教えてもらいました。

パッキンの黒カビは「ハケで塗り重ねる」がポイント

用意するのは以下のアイテム。

・塩素系漂白剤

・ハケ

・ゴム手袋

●カビが気になる箇所に、ハケで液体の塩素系漂白剤を塗り込む

頑固なパッキンの黒カビは、液体タイプの塩素系漂白剤をハケで1分間ほど塗り込んでから、約30分放置。

「一度に落ちなければ何度か繰り返し、水で洗い流せばきれいに。ハケは100円ショップのものが使いやすくて便利です」

6年ものの頑固なカビも、ハケで塗って30分放置するのを3回繰り返したら、ここま

できれいに！

※ 作業自体は簡単でも、頑固なカビには、回数を重ねる必要がある場合もあります。

●＜即落ち！神アイテム＞泡タイプよりもカビへの漂白効果が高い！

泡タイプに比べ、液体タイプの塩素系漂白剤は価格も安価で効果抜群。安全な容器に入れてハケで塗ります。

排水口のカビは「30〜1時間」放置がキホン

用意するのは以下のアイテム。

・塩素系漂白剤

・ゴム手袋

●塩素系漂白剤をかけて放置するだけでOK

カビで黒ずんだ排水口には、スプレー式で泡タイプの塩素系漂白剤をかけるだけ。

「30分〜1時間おき、水で洗い流せばきれいに。一度で落ちない場合は何度か繰り返しましょう」

手間なく解決！アイテム「かびとりいっぱつ」

ジェルを塗って放置するだけでOK

目地やパッキンにサッと塗れるジェル状強力カビ取り剤。ジェルがたれにくく、長時間密着するので、しつこいカビに効果抜群。プロ愛用の名品です。

・かびとりいっぱつ 185g ￥1200（鈴木油脂工業）

スピード掃除をかなえる洗剤4選はこれ！

家事えもんさん愛用の、スピード掃除に欠かせないお掃除アイテムを4つ紹介します。これさえあれば、家中ピカピカに！

●多目的クレンザー

研磨剤入りで、コゲや水アカ、サビなども落とせます。100円ショップで購入可。鏡やシンクの掃除に便利です。

●酸素系漂白剤

酸素の発泡パワーで、油汚れを落としたり、漂白・除菌効果も。60℃の湯に溶かし、つけおきすると効果的。

●塩素系漂白剤

除菌・漂白作用が強く、浴室のカビ落としなどに効果を発揮。作用が強いので、必ず使用上の注意を守って。

●中性洗剤

食器洗い用の中性洗剤を水で薄めれば、キッチンだけでなく、窓やトイレの掃除にもマルチに活用できます。

※ 塩素系漂白剤など「混ぜるな危険」の表示がある洗剤は、酸性のものと混ざると有毒ガスが発生します。クエン酸や酢などの酸性のものと混ぜるのはもちろん、酸性洗剤の直後に使うのも避けて。また、特集で紹介している洗剤や掃除グッズのなかには、建材や設備備品によっては使用できないものもあります。各種取扱説明書、もしくは洗剤・掃除グッズの注意書きを確認し、使用すること。各種洗剤を使用する場合はゴム手袋を着用して、塩素系漂白剤を使用する際は手や目を保護し、十分に換気してください。