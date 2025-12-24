12月26日16時30分より放送される『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）の、コラボレーション企画参加アーティストによるコメントが公開された。

（関連：King & Princeがたどり着いた新しい表現方法、手にした新しい表情 アルバム『STARRING』先行視聴レビュー）

King & Princeと50TAのコラボレーションは、12月13日放送の『ロンドンハーツSP～50TAに超人気者から楽曲提供オファーが!!』にて発表された。「年末にデビュー予定のバーチャルアイドル“KPDY”への楽曲提供依頼」と聞かされ「希望の丘」を制作した50TAだが、真の依頼主はKing & Princeだったことがわかりパニックに。50TAは、「まさか自分がキンプリに楽曲提供するとは思いませんでした。自分がどうとかじゃなく、キンプリのファンの方々がどう思うか不安」とコメントしている。

本放送では、3人による一夜限りのパフォーマンスで同楽曲を披露。King & Princeが「差し上げます！」と歌えば、観客が「頂きます！」と返す掛け合い＝コール＆レスポンスが何度も繰り返される楽しい楽曲となっている。

AKB48は、“レジェンドOG”の大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と「RIVER～ポニーテールとシュシュ～ヘビーローテーション」をメドレーで披露する。指原が「久々で、きっと人生最後のスーパーライブ！楽しんで、全てを目に焼き付けたい」と意気込むと、高橋も「卒業して、もう二度とスーパーライブに出演することはないと思っていた中で、まさかまた出演させていただけるとは思っていませんでした」と感慨深げにコメント。「20周年記念メドレーとして、現役メンバーと卒業生が一緒になり、AKB48の21年目へと繋がるようなパフォーマンスをお届けできるよう、精いっぱい頑張ります！」と力強いコメントを寄せた。

また、高橋、小嶋、指原、AKB48、乃木坂46、超ときめき♡宣伝部、＝LOVE、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）は、小泉今日子の楽曲「なんてったってアイドル」をコラボレーションパフォーマンス。アイドル8組、総勢80名によるコラボレーションとなる。

STARTO ENTERTAINMENTの6組は、先輩の楽曲をコラボレーションメドレーで披露。Kis-My-Ft2とTravis JapanはSMAPの「ダイナマイト」を、WEST.となにわ男子はKinKi Kidsの「硝子の少年」を、King & PrinceとSixTONESは嵐の「One Love」をパフォーマンスする。

WEST.の小瀧望は、「メンバー一同テンションが上がっています！皆様と楽しく、そして幸せな時間を過ごせることを願いながら、精一杯頑張ります！」と熱く本放送への思いをアピール。なにわ男子の道枝駿佑は、「今年最後のMステ！年末のMステはお祭り感が味わえるので、とても好きです。今年最後なのでしっかりと締めくくれるようなパフォーマンスにしたいです」と力強く意気込みを明かした。

（文＝リアルサウンド編集部）