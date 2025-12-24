『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」ABEMAで無料放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年冬の新作アニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」を2026年１月８日（木）夜25時30分より（以降毎週木曜日夜25時より）無料放送。また12月11日（木）から第３期の放送期間中ずっと、第１期から第３期最新話まで全話を無料配信する。
『呪術廻戦』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれている。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博し、シリーズ累計発行部数は1.5億部を突破。2020年10月、2023年７月にTVアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 ０』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2,051万人を突破する大ヒットを記録。2026年１月より虎杖と虎杖の死刑執行人として姿を現した特級術師・乙骨憂太の死闘を描くTVアニメ第３期「死滅回游 前編」の放送を控えており、多くのファンが期待を寄せている。
このたび「ABEMA」にて2026年１月８日（木）夜25時30分より（以降毎週木曜日夜25時より）、TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」の無料放送が決定。初回は第48話・第49話の２話連続放送でお届け。
また、合わせてTVアニメシリーズの全話無料配信も決定。第３期の放送に先駆け、12月11日（木）より第１期と第２期の無料配信を開始し、以降第３期の放送期間中はずっと第１期から第３期最新話まで全話を無料で楽しめる。なお、12月11日（木）より無料配信している第１期と第２期の映像は、これまでの映像をブラッシュアップしたBlu-ray & DVD収録バージョン。
さらに、2026年１月１日（木）より、『呪術廻戦』公式無料チャンネルを期間限定で初開設。1月13日(火)の13日間連続でTVシリーズ全47話と『劇場版 呪術廻戦 ０』を順次無料一挙放送する。
