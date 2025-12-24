千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

12月21日（日）の同番組は、「今年の好感度 今年のうちに！ノブの好感度を下げておこう」が放送された。

©AbemaTV,Inc.

ノブがスキャンダルを起こす前に、上がりすぎた好感度を下げて不測の事態に備えておく同企画。今回も楽屋挨拶に訪れるゲストに対して、ノブが大悟の指示で“イヤな奴”を演じて好感度の急下降を狙う“好感度落下チャレンジ”を行う。

今回のゲストには森香澄、ウルフアロン選手、そして投資家のテスタ氏が相手役として参加した。

©AbemaTV,Inc.

森香澄とのチャレンジでは、「ドラマの主演をやらせてもらったり…」と2025年の活躍を振り返った森に対し、ノブが「繋げようか？NHK」「大河とか朝ドラ出たいやろ？」と人脈アピール。

「朝ドラ出たけどな」と上から目線を決め、「大根かましてやった」「国民の金で」とさらにイヤな雰囲気を加速させた。

©AbemaTV,Inc.

また、「Netflixは出たい？」「繋げようか？健」と仲良し俳優・佐藤健の名前を出して人脈を強調したノブは、自身が声だけ出演したドラマ『グラスハート』について「声だけで気づいた？」と自慢げに。

唐突にドラマのセリフを再現して「スゴい！ホンモノ」とリアクションした森に、ノブは「あれ1日かけた」「みなとみらいで、夜まで」と続けて笑いを誘う。「お姿を拝見したかった」と気遣いを見せた森に対しても、「あれは映らんほうがいい」「そっちのほうが話題になるやろ」とドヤ顔で語っていた。