フィギュアスケート全日本選手権

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は21日まで、東京・代々木第一体育館で行われた。17歳・島田麻央（木下グループ）は女子シングルで2位に入った。舞台裏ではフリーで使用した曲「Miracle」を作詞作曲した「X JAPAN」のYOSHIKIと対面。本人がインスタグラムに投稿すると、ファンも感激している。

銀メダルを首にかけた島田。横にいたのは「X JAPAN」のYOSHIKIだった。「MAO SHIMADA」と書かれた青いタオルを広げ、少しはにかむ島田と記念撮影した。

島田がフリーで使用した「Miracle」はYOSHIKIが作詞作曲した一曲。フジテレビ系の中継では観客席に座るYOSHIKIの姿が突然映り、ネット上は騒然となっていた。

島田はインスタグラムに実際の画像を公開。文面では「想像もできないMiracleが起きました」と書き出し、「演技が終わって客席を見た時にYOSHIKIさんが見えました 驚きの感情が溢れてきましたが次の瞬間は自然と涙が出てきました。この素晴らしい曲を使わせていただけただけではなく応援していただけて本当に本当に嬉しいです！！」と感激を記した。最後に「お忙しい中会場まで見に来て下さって本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。

コメント欄ではYOSHIKIから返信。「素晴らしかったです！ 次回のオリンピックに向かって頑張って下さい！応援しています。今回は自分が作曲したMiracleを使ってくれてありがとう」と記した。

2人の対面にフィギュアファンも感激。「あの驚きの表情はそういう事だったんですね」「麻央Miracle 本当に素晴らしい演技でした」「二人の強い絆を感じます！」「私も思わずもらい泣きしてしまいました」などと書き込まれていた。

島田はフリー後のメダリスト会見で「五輪に行く選手たちと出られていい経験になった」とコメント。来年3月の世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で4連覇を狙う。



