7歳で難病発症、27歳で失明…「絶望」していた女性を救い出した「評論家」のスゴすぎる言葉！

先月末の発売直後に大増刷が決まるなど、いま話題を呼んでいる『1日1話、読めば心が熱くなる365人の人間学の教科書』。書名の通り、読めば心が熱くなる感動実話が満載の1冊だ。

本稿では、突然の悲運に見舞われた二人の女性が、その試練をどのように受け止め、立ち上がっていったのか、という事例を紹介したい。

1人目は、郡司ななえ氏。17歳で発病したベーチェット病により、27歳で失明。その後、盲導犬との生活を綴った作品『べルナのしっぽ』を出版し、後にテレビドラマ化＆映画化もされたが、絶望の淵にいた彼女を立ち上がらせたのは、ある評論家が記した1つの言葉だった。

＊ ＊

私にとって見える世界が失われたことは、世界が失われたことに等しかった。ただただ、ベッドの上に縮こまって、何も考えたくなかった。

1年6か月の間、私の巣ごもりは続いた。その間、母が私を守る防波堤になってくれた。「がんばりなさい」とか「そろそろ再起をはかったら」などといったことは一言も言わなかった。「いった豆でない限り、かならず芽が出るときがくるんだから」。母が繰り返し言ったのはその一言だけだった。

そんな生きているのか、死んでいるのかわからないような私の魂を呼び戻すきっかけとなったのは、かつて私が愛読していた雑誌に、ある評論家がお書きになった次の一文だった。

「野球の試合にダブルヘッダーがあるように、人生にもダブルヘッダーはある。最初の試合で負けたからといって、悲観することはない。1回戦に素晴らしい試合をすることができたのならば、その試合が素晴らしかった分だけ、惨敗して悔しい思いをしたならば、悔しかった分だけ2回戦にかければいい。その2回戦は、それまでにどれだけウォーミングアップをしてきたかによって勝敗が決まってくる」

私の2回戦はこれから始まるのだと思った。1回戦とは違って、目の見えない私で戦わなければいけない。だが、1年半というもの、2回戦を戦う準備をさせてもらった。もうウォーミングアップは十分だと思った。いてもたってもいられない気持ちで東京都の福祉局に電話をかけ、戸山町にある心身障害者福祉センターを紹介してもらった。

次の一歩を踏み出すためにもっとも大切なこと

目が見えなくなって、何から始めたらいいのかわからない私にとって、まず最初に必要なのは一人で歩けるようになることと、点字を読めるようになることだった。やっと外界と接触する心の準備のできた私を後押しするように、電話で相談にのってくださった先生がおっしゃった。

「あなたは運のいい人ですね。ちょうど視覚障害者向けのカリキュラムにあきが出たところなのですよ。明日いらしてください。明日来られなければ、他の人に順番をまわしてしまいますからね」

舞い込んできた幸先のよさに喜び勇んで、新しい人生を出発することになった。そんな私の2回戦の試合模様が、先に『ベルナのしっぽ』という1冊の本にまとまった。結婚して、子供を産み、盲導犬とともに暮らす奮闘ぶりが描かれている。

こうして、あの空白の1年半から立ち直ってみて思うのは、生きる勇気を失わない限り、私たちはたいていの困難を乗り越えていくことができるということである。不幸のどん底にいるときには、どこまでも奈落の底に落ちていくのではないかと思えてくる。だがそれをこらえてじっと痛みを耐えていれば、かならず明るい光は見えてくる。

その一つひとつの困難を乗り越えていくことが生きるということなのではないかと思う。そして1試合目がうまくいかなくても人生にはときに2試合目が巡ってくる。そのためのウォーミングアップを続けていくことこそが次の一歩を踏み出すためにもっとも大切なことなのだと思う。

＊ ＊

続いて紹介するのは、「日本看護界の草分け」として知られる日本赤十字看護大学名誉教授の川嶋みどり氏。40代半ばで突然、長男を失った悲しみをどのように受け止め、それからの日々を過ごしてきたのだろうか。

10年ほど、涙が枯れることはなかった

長生きすることは喜びばかりじゃなくて、その途上には困難や別れが待ち受けているもの。15年前に夫をがんで亡くしたこともそう。何より辛い思いをしたのは、20歳の長男が突然この世を去ったことですね。

あれは私が40代半ば、二浪していた長男が大学入試を終え、合否発表を待ち侘びている頃でした。友人とお酒を酌み交わし一人電車で帰路につく折、誤って線路に落ちてしまった……。即死でした。警察の一報を受け駆けつけた時には、棺の中に横たわっていました。

看護師として多くの死と向き合ってきたのに、息子には何もしてやれなかった。この辛さは、表現できないですね。泣くというよりも吠えて転げ回るようでした。

4人で囲んでいた食卓が3人になって、何を言われても慰めの言葉なんか耳に入らないんですよ。10年ほどは涙が枯れることはなく、悲しみに暮れた夫はお酒に溺れて、喧嘩も絶えませんでした。いまも車に乗っていると、バックミラーには長男の顔が映るんです。大きな声で笑っていても、心の底から笑えていない実感がずっとある。それくらい我が子に先立たれた親の悲しみは深いんです。

でもね、あの辛さを経験していなければ、本当に傲慢な人間になっていたと思うの。我が子を失う悲しみを知っていたからこそ、阪神・淡路大震災や東日本大震災で被災地に赴いた際、「あんたに分かるわけない！」と罵倒されても、「そうよね、辛いよね」っていう一心で触れ合えた。それは看護の仕事をする上で、とても大事なことではないかと思うんですね。

困難を与えられるということは、そこに必ず意味があります。でも、その意味は自分で掴み取るしかない。だから困難に直面した時、泣いて諦めたり、打ちひしがれるのではなく、まず受け入れる。そして一歩でもいいから足をかけ、バネにして乗り越えてほしい。そのすべてが人生の糧になり、輝かしい明日に繋がっていきます。

困難は人生に訪れるハードル。そのハードルを乗り越えた先に待ち受ける喜びは誰のものでもない、自分だけのものなんです。40年前のあの日以来、生前に長男が毎朝コーヒーを淹れてくれたように、必ずコーヒーを遺影の前に供え、手を合わせて1日をスタートさせます。年月と共に体は徐々に衰えても、日常の些細なことに感謝して、工夫しながら働くことが楽しい。そうやって倦まず弛まず工夫を重ね、生命を目いっぱい輝かせて天寿を全うしたいですね。

＊ ＊

誰の人生にも訪れる苦難や悲運……。それらにどのように向き合えばよいかを、先人たちの言葉に学びたい。

